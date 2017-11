Megszólalt Kubatov Gábor az FTC-botrány ügyében

Kubatov Gábort, az FTC elnökét a 444.hu kérdezte egy solymári lakossági fórum előtt a Groupama Arénában még november 4-én történt verekedésről és késelésről. A klubelnök éppen a mérkőzés előtt jelentette be, hogy a vénaszkenneres azonosítás miatt a Fradi meccseit több mint három éve bojkottáló szurkolói csoportok visszatérnek a lelátóra, de rögtön az első mérkőzésen verekedés tört ki, és többen súlyosan megsérültek.

Kubatov Gábor arról nem kart beszélni, átverték-e a szurkolók, meg akarja várni a rendőrségi vizsgálatok végét, és csak utána értékelik a helyzetet, és hoznak döntéseket.

"A szurkolótáborok vezetőivel beszéltünk, ők azt mondták, béke lesz a stadionban, ezt mondták a sajtótájékoztatón is" - ismételte meg az elnök, és a kérdésre, hogy változtatnak-e a szurkolókkal kötött megállapodáson a történtek miatt, nehéz a döntés, mert "ötven ostoba embernek a magatartása miatt nem lehet húszezer boldogságát tönkretenni".

"Nagy munkában vagyunk, ötven embert kell beazonosítani, ötven olyan embert, aki maszkokkal eltakarta az arcát, aki ruhát hozott, átöltözött a tömegben, tehát

egy krimi zajlik a szemünk láttára"

- mondta Kubatov Gábor. Azt is megerősítette, hogy fellebbeznek az MLSZ fegyelmi döntése ellen (hárommillió forintos pénzbüntetést szabott ki a testület, és három mérkőzésre bezáratta az egyik kapu mögötti szektorokat), mert szerinte ötven ember ostobasága miatt nem szenvedhet öt-, tíz- vagy húszezer ember.

"Az MLSZ álláspontja is érthető, mégiscsak skandalum, hogy ilyesmi történik egy stadionban, ezért nekik is ki kell szabniuk büntetést, és ezt nekünk el kell viselni. Valamilyen büntetést kell kapnunk ezért, és ezt én készséggel el is fogadom" - mondta Kubatov Gábor.

