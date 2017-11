Milák Kristóf: el kell ismernem, hogy elfáradtam

Mentálisan és fizikailag is elfáradt Milák Kristóf, az Érd világbajnoki ezüstérmes úszója, ezért kihagyja a decemberi rövidpályás Európa-bajnokságot.

Az országos bajnokságon úszott eredményei fasorban sincsenek a rövidpályás európai szinthez, és világszinten is jóval többet kell teljesítenie ahhoz, hogy súlya legyen a versenyeken – mondta az InfoRádiónak Milák Kristóf. Ettől függetlenül elégedett a felkészüléssel, rosszabb teljesítményre számított – tette hozzá. Igyekszik a legtöbbet kihozni magából, és a versenyek során fejben összeszedni magát annyira, hogy jó időket tudjon úszni.

Versenyzés közben arra is fordít energiát – főleg a fordulóknál –, hogy megfigyelje, hol tartanak ellenfelei. A felkészülési idő számára jelenleg az alapozásról szól, úgy véli, van még fejlődnie bizonyos területeken, hogy a részletekre is tudjon figyelni. Amennyiben ez kifejlődik nála, nem lesz szüksége „nézelődni”, jobb lesz a technikája, és a fordulókban is jobban teljesít majd – hangsúlyozta a világbajnoki ezüstérmes úszó.

Saját döntése volt, hogy nem szerepel a rövidpályás Európa-bajnokságon.

„El kell ismernem, hogy elfáradtam. Elég volt a nyár, bőven elég volt”

– mondta a fiatal úszó. Most a fejlődésre, az edzésekre és a pihenésre szeretne koncentrálni.

