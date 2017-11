Szabó Tünde: a sport mindennel összefügg

Bőségesen megtérülnek a sportra költött adóforintok - hangsúlyozta Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy a pártpolitikában is szerepet vállal a következő hónapokban, a választásokon a Fidesz jelöltjeként indul.

Szabó Tünde kiemelte, hogy az elmúlt években egymás után indultak nagyszabású támogatási programok a területen.

„2011-től a látvány-csapartsportágak támogatási rendszerével, a társasági adókedvezménnyel az utánpótlás nevelést tudjuk segíteni. 2013-tól a kiemelt sportágfejlesztési támogatások indulhattak el. Ez tizenhat sportágat jelent, tizennégyben pedig a felzárkóztatási sportágtámogatás. Szabadidősportban is nagyon sok kiemelt rendezvényünk van Budapesten és szinte minden városban” - mondta a sportért felelős államtitkár az InfoRádió Aréna című műsorában.

Hozzátette, hogy a létesítmények megújulása is szembetűnő.

„A látvány-csapatsportágak több mint háromszáz új sportlétesítményt tudtak megépíttetni és több mint háromszázat újíttattunk fel, és a sportági szakszövetségek támogatásával nagyon sokat újíthattunk meg. Célunk az volt, hogy

2020-ban ne legyen olyan sportág, amely ne tudna valamilyen nemzetközi eseményt megrendezni.”

Szabó Tünde felhívta a figyelmet arra, hogy a sportra fordított összegek egyértelműen csökkentik majd az egészségügyi kiadásokat.

„Nagyon sokan nem tudják, hogy a Magyarországon a lakosok mennyit fordítanak gyógyszerre, én lekértem: egy évben 750 milliárd forint a támogatott és a nem támogatott gyógyszerekre fordított összeg. Szeretnék egy listát, hogy ez milyen módon lehet csökkenteni. Én egy ágazatot tudok, ami hatékonyan tud segíteni: a sport.”

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az igazolt sportolók száma mára meghaladta itthon a félmilliót. Közöttük sok a gyermek, és a legtöbben fociznak.

Nyíregyháza képviselőjelöltje

Decemberben válik hivatalossá, de az InfoRádió Aréna című műsorában Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője már elmondta, hogy minden bizonnyal Szabó Tünde lesz a párt nyíregyházi jelöltje. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy örömmel vállalta el a felkérést.

„Nagyon sokkal tartozom a városnak.

Száz és száz kötelékem van, ami odaköt, óriási lehetőségnek tartom, hogy a munkám során segíthetem az ott élőket.”

Szabó Tünde az InfoRádió Aréna című műsorában kérdésre válaszolva egyértelművé tette, hogy felkérés esetén a következő ciklusban is szerepet vállalna a kormány munkájában.

„A magyar kormány feladataival és terveivel abszolút azonos módon gondolkodom. Nagyon sok lehetőség van a fiataloknak és az idősebb korosztálynak is, minden tudásommal segíteni fogom.”

A sportért felelős államtitkár szerint az állami sportirányítás és a szülővárosa parlamenti képviselete jól összeegyeztethető.

„Most is nagyon hasonló tevékenységeket folytatok. Nyíregyházáért eddig is szerettem volna tenni, ezt követően is minden tudásommal azon leszek, hogy a fejlesztéseket tovább tudjuk folytatni és újakat tudjunk indítani. A Modern Városok programmal is óriási lehetőségek jönnek turizmus fejlesztésre. Nagyon erős a kulturális hagyománya Nyíregyházának, rengeteg országos programban vehet részt. Sok lehetőség van. A sport mindennel összefügg. A fiataloktól a családokon át az idősekig mindenkit meg kell szólítani. Ez a munka nagyon hasonló egy képviselőjelölti és választási győzelem esetén a képviselőihez.”

Szabó Tünde decemberben mutatja be képviselőjelölti programját.

