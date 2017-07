Gyárfás Tamás megszólalt a botrányról

Gyárfás Tamás, a Nemzetközi Úszó Szövetség alelnöke elmondta:

"Nemhogy meghívót kapnak, hanem VIP-akkreditáltak, én intéztem személyesen, és mindannyian díjat adnak át. Egérke (Egerszegi Krisztina - a szerk.) az 1500 méteres női gyorsúszás, Darnyi Tamás a 400 méteres vegyesúszás, Hargitay Andrást most nem tudom fejből, de le van írva nekem, hogy mely számban lesz díjátadó. De nemhogy ők, hanem mások, Rózsa Norbert is díjat fog átadni. Ezek a klasszisok a mi szívünk csücskei, tehát a feltételezés is abszurd" - nyilatkozta a Sport 24-nek a Magyar Úszó Szövetség volt elnöke.

Hozzátette, akkor lenne elégedett, ha az utolsó, Budapestről távozó ember mosolyogva integet majd, miután felszállt a gépre.

Azt is megtudtuk, hogy miért nem készül el a megnyitóra az ugrótorony. "Július 25-én kell először edzeni az óriás-toronyugró toronyban, és ezt szándékosan a végére hagytuk, azért, hogy az iskolaév alatt, azaz június 15-e előtt ne kelljen lezárnunk a rakpart forgalmát, mert akkor azok, akik most hamisan azt írják, hogy nem készül el a torony, akkor azok azt írták volna, hogy mi a csudáért nem fejezték be később, és várták meg az iskolaév végét?" - magyarázta Fürjes Balázs kiemelt kormányzati beruházásokért felelős biztos.

