Káel Csaba: a látvány lesz a megnyitó igazi különlegessége

Az érdeklődők a pesti rakparton óriáskivetőkön is követhetik majd az eseményeket.

"A világ harmadik legnagyobb sportversenye nagy nemzetközi esemény, de kiváló alkalom is arra, hogy megmutassuk magunknak a világnak.

Ezért úgy próbáltuk kitalálni a műsor menetét, hogy minél többet mutassunk meg magunkról, ugyanakkor legyenek nemzetközi kapcsolódási pontok is" - mondta Káel Csaba, hozzátéve, hogy több kötelező protokollnak is meg kell felelni. Ilyen például a zászlóprotokoll, hiszen a résztvevő országok zászlóinak, 182 darabnak, be kell vonulni. És maga a megnyitóbeszéd is ilyen protokoll, és elvárás, hogy egy nemzetközi sztár is fellépjen.

"Eredetileg Emeli Sandé vállalta a koncertet, neki volt egy szellemes dala, a »Víz alatti légzés«, ami stimmelt a vizes világbajnoksághoz. CeeLo Green más típusú előadó, ő energiát fog sugározni a résztvevők számára. Közvetlenül a nyitóbeszéd és a fogadalomtétel után fog következni, az üzenete pedig az lesz, hogy "Gyerünk, most rajtatok a világ szeme!", illetve hogy mindenki örüljön ennek az eseménynek -mondta a budapesti vizes világbajnokság megnyitó ünnepségének főrendezője.

A megnyitó igazi különlegessége a látvány, hiszen vizes vb megnyitóját nem rendezték még folyón, és nem egy olyan folyón, amelynek nagyon sok kapcsolata van a magyar úszósporttal. Óriási kihívás volt megjeleníteni a vizet a látványban és a produkció részévé tenni. Ez nemcsak egy showelem, hanem egy koncepciózusan végiggondolt dramaturgia mentén használt felület.

Nemcsak vízsugarak fognak a Dunából feltörni, hanem vetítési felületként és a lézerek felületeként is szerepelni fog.

Az egész műsor koncepciójába beledolgozott elemről van tehát szó. Ez nagyon jó kapcsolódás az egyéb művészeti ágaknak is.

"Olyanokban kellett gondolkodni, amelyeknél nincs nyelvi gát. Ezért természetes volt, hogy a zene és a tánc nyelvén fogunk szólni. Ráadásul ebben Román Sándor kollégám nagyon jól dolgozott, hiszen a magyar tánc színe-javát összekovácsolta egységes produkciós elemekké. Különböző korok táncai elevenednek meg a római kortól máig. Ilyen szempontból van történelmi vetülete is a megnyitónak, de közben mindez a vízhez is kapcsolódik, hiszen a rómaiakat azért emlegetjük, mert az első várost is már a vízről nevezték el - Aquincum innen kapta a nevét" - sorolta Káel Csaba.

