Kemény Dénes: a magyar pólósok mindig győzni akarnak

Nem a magyarok a fő esélyesek, de a női és a férfi vízilabda-válogatottól is jó szereplésre számít Kemény Dénes, a magyar szövetség elnöke a világbajnokságon. Emellett a viadal problémamentes lebonyolítását várja a következő két hétben.

A férfiaknál a szerbek, a nőknél az amerikaiak a vizes világbajnokság vízilabdatornájának fő esélyesei – mondta Kemény Dénes az InfoRádió Aréna című műsorában. A magyar szövetség elnöke ezt arra alapozta, hogy a két együttes megnyerte a fontos világversenyeket, valamint erősebb a mezőnynél a kapusteljesítményt, a védekezést, a lövőerőt, a pontosságot, a fizikai állapotot és a koncentrációképességet tekintve.

Úgy látta, a férfiaknál közel van a szerbekhez a magyar, a horvát, a montenegrói, az olasz, a spanyol, a görög és akár az ausztrál válogatott is. Mindegyiket komolyan kell venni, de nagy különbség nincs, és közülük kerülnek ki az érmesek – tette hozzá.

A magyar férfiválogatott kerete pár helyen változott, máshol viszont nagyobb mértékű lehet a fiatalítás, már 2020-ra készülve. Ezekkel a csapatokkal szemben lehet némi előnyünk – vélekedett Kemény Dénes.

"Mindig győzni akarnak"

Beszélt arról is, hogy a szövetség hivatalosan nem fogalmazott meg célkitűzést, erre ugyanis nincs szükség a magyar válogatott esetében.

“Nagy baj lenne, ha meg kellene mondani, hogy nyerjenek érmet. Úgy nőttek fel és úgy is játszanak, hogy mindig győzni akarnak, ahogy az látszott a női csapaton az amerikaiak ellen is” - emelte ki a szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok.

A szövetség elnöke azt mondta: utólag majd megítélik a szereplést, de úgy látja, az érem elérhető mindkét csapat számára, és meg is kell próbálni elérni. Erről a játékosok is hasonlóan gondolkodnak – tette hozzá.

Hasznos tapasztalatok

A Magyar Vízilabda Szövetség több munkatársa is részt vesz a vizes világbajnokság szervezésében is – mondta Kemény Dénes elnök. Hozzátette: a szövetség korábbi tapasztalatai is fontosak voltak a vb előkészítésében.

Kemény Dénes a két válogatott eredményes szereplését és a világbajnokság problémamentes lebonyolítását várja a következő két hétben.

“Akkor lennék elégedett, ha a vb úgy lesz szép emlék, hogy mindkét csapat érmes, esetleg az egyik aranyat szerez, és a szervezés zökkenőmentes” - fejtette ki.

