Bíró Attila: élnünk kell ezzel a lehetőséggel

Hogy sikerült a világbajnoki felkészülés?

A felkészüléssel abszolút elégedett vagyok, úgy mennek a dolgok, ahogy elterveztem, és a csapat olyan állapotban is van. A formában folyamatosan lehet javulni, apróságok, néha nagyobb dolgok mindig előjönnek, de ezért vannak a felkészülési tornák, az edzőmérkőzések, hogy ezeket kiküszöböljük.

Ezeken a felkészülési tornákon mennyit adhat ki magából a csapat?

Valamikor többet, valamikor kevesebbet, nyilván az összes taktikai elemet azért nem áruljuk el, nem mutatjuk meg, de meccsről meccsre többet szeretnék látni mindig a csapattól.

Fel tudta már mérni a riválisok erejét?

Igen, ezért is volt jó a kínai edzőtábor, illetve a Világliga-döntő. Végül negyedik helyen végeztünk, de azért láttuk a riválisokat, ismerjük kívül-belül ezeket a csapatokat, nagyon sok anyaguk van róluk. Folyamatosan videózunk, és megy az elemzés.

Más egy női és egy férficsapat felkészítése?

Maga a felkészülés mint formula, mint erőfejlesztés, gyorsaság, taktika, nem sokban különbözik. Igazából a mentális része más, nyilván egy-két taktikai elem más, például a lányok a fizikumukból adódóan kevesebbet tudnak takarni a kapuból, és ezt több mozgással vagy másmilyen védekezéssel kell megoldani.

Térjünk át a keretszűkítésre. Mit kellett mutatniuk azoknak az újoncoknak, Szilágyi Dorkának és Gurisatti Grétának, akik végül bekerültek a 13 fős végleges vb-keretbe?

Egész évben a klubjukban folyamatosan válogatott szintű játékot produkáltak, de nyilvánvaló, a legfontosabb, hogy a válogatottban, a válogatott társakkal tudjanak jobb teljesítményt nyújtani. Ez is megtörtént. Nyilvánvalóan hullámzóbb a teljesítményük, mint a tapasztaltabb, rutinosabb válogatott társaiké, de ez ki fog egyenlítődni. Minél több mérkőzést játszunk együtt, annál kiegyensúlyozottabb lesz a játékunk.

Korábban elmondta, hogy a vadhajtásokat még le kell vagdosni. Mire gondolt?

Ezek olyan taktikai elemek védekezésben, támadásban, amiket tudunk elméletben, a gyakorlatban azonban bizonyos szituációkban előjön egy-egy rossz beidegződés vagy egy rossz mozdulat.

Két hete derült ki a végleges vb-keret, azóta milyennek látja a csapategységet?

A csapategység erősödött. Amikor 18 játékos alkotja a keretet, több a feszültség és a bizonytalanság. Arra is kell figyelni a 13 játékos kijelölése után, hogy akkor meg ne nyugodjon meg túlságosan az, aki végül bekerült a keretbe.

A pszichológus Csernus Imre is jó ideje a csapattal dolgozik. Mennyire és miben érződik az ő munkája?

Ő is része a stábnak és része a munkája a csapatnak. Nyilván nem a legnagyobb része, de pontosan az a plusz, az a néhány 10-20 százalék, amit adhat a csapatnak, sokat segíthet, már be is bizonyosodott, hogy segített jó néhányszor. Nüanszok fognak dönteni a világbajnokságon is, ezért is figyelünk a külső segítőkre, legyen táplálkozási tanácsadó vagy pszichológus, akik, ha valamit tudnak segíteni egy játékosnak akár a táplálkozásban, akár a mentális felkészítésben, csak legyen az pár százalék, akkor már azzal meccset is lehet nyerni. A világbajnokságon egy kapufán vagy egy lövésen műlik majd a győzelem, ezért minden kis lehetőséget ki kell használni arra, hogyha valaki akár csak egy-két százalékot javulhat valamiben, akkor mi megadjuk a segítséget neki. Csernus Imrének ebben komoly szerepe van.

Tóth László, az OSC férficsapatának vezetőedzői pozíciója helyett a női válogatottat választotta. Mit jelentett ez önnek?

Azt jelenti, hogy Tóth Laci egy komoly, elhivatott, szakmailag nagyon képzett, tapasztalt edző, akinek nagyon fontos a női válogatott, fontosabb, mint az OSC vezetőedzői pozíciója. Az ő tapasztaltságát és körültekintését is jelzi, hogy tudja, egy fenékkel több lovat nem lehet megülni, és mindenféle ráhatás nélkül saját döntése volt, tudta, hogy ezt a két munkát egyszerre nem lehet igazán komolyan csinálni.

A válogatott játékosok nemrégiben inaktiválták magukat a közösségi oldalakon. Miért kértél meg erre őket?

Annyi behatás éri a játékosokat nap mint nap, folyamatosan, ez lehet pozitív, negatív történés. Így is annyi lehetőségük van kommunikálni, akár családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel, minden más módon, legyen ez csak egy telefon vagy egy SMS, hogy fölöslegesnek tartottam, hogy elvonják a figyelmet más dolgokról. Szeretném egy picit elszeparálni őket, így is lesz elég feladatuk. Ahogy közeledik a világbajnokság, szeretném ezeket redukálni, többet foglalkozni a vízilabdával és kevesebbet a külső körülményekkel.

Hogyan zajlik majd egy-egy napjuk a vb alatt?

Mindennap két edzés van, ez extrém fáradtság vagy pihenő miatt picit borulhat, de általában délelőtt, délután a szünnapokon, a meccsnapokon pedig délelőtt edzés, este pedig mérkőzés. Ezek között nyilvánvalóan lesz mentális tréning Csernus Imrével, közben van természetesen gyúrás, gyógytorna, illetve folyamatosak a taktikai és videoelemzések.

A riválisok meccseit a helyszínen vagy inkább a televízióból követik majd?

Meglátjuk. Néha biztos, hogy jobb nyugodtabb körülmények között egy csendes szobában végignézni a mérkőzést, akár közösen a lányokkal, de lesz olyan, amikor közösen ki fogunk menni akár a férficsapatnak szurkolni, akár egy riválist megnézni. Két hét nagyon hosszú, a monotóniát meg kell törni néha valamivel.

A pihenőnapokon a játékosok találkozhatnak a családtagjaikkal vagy barátaikkal?

Lesz alkalom rá, amikor találkozhatnak, de nem napi rendszerességgel. Meg lesznek jelölve olyan napok, amikor erre mód lesz, nagyjából három-négynaponta.

A világbajnoki csoportkörben a magyar válogatott a japánokkal, a franciákkal és a hollandokkal csap majd össze. Mire számít?

Három nehéz mérkőzésre, amiből a hollandok elleni különösen nehéz lesz. A japán meccs olyan értelemben lesz nehéz, hogy a bemutatkozáson mindig egy picit feszültebbek a játékosok. Japán kellemetlen stílusú vízilabdát játszik, de a kínai felkészülési tornán megtaláltuk azt az ellenszert, amivel az ő kellemetlen védekezésüket fel tudjuk törni. A francia csapatot a Világligába mostanság folyamatosan megvertük, úgy gondolom, hogy nem egy kategória a két csapat. A holland a világ egyik legjobb csapata, függetlenül, hogy nem jutott ki az olimpiára. Totálisan háromesélyes a mérkőzés, bármi lehet. Nyerni szeretnénk, de Hollandia a világbajnokság egyik esélyese, ugyanúgy, mint a magyar, ezért ez egy minidöntő. Nagyon fontos a csoportgyőzelem, hogy esetleg egy picivel könnyebb ágon, illetve kevesebb mérkőzéssel juthassunk be a legjobb négyig.

A taktikáról mit lehet tudni? Van egy alapstratégia, vagy pedig minden egyes csapatra külön felkészülnek?

Mindig van egy alaptaktikánk, amely viszont az ellenfél függvényében mindig változik valamelyest. Van, amikor többet, van, amikor kevesebbet. Vannak olyan szituációk és taktikai elemek, amelyeket vészhelyzetben elő lehet húzni, mindig van egy B, esetleg egy C verzió is, ha valami nem megy vagy nem úgy ítélik meg a játékvezetők, akkor tudjunk azonnal váltani.

A formaidőzítést hogyan tervezte el?

Úgy van felépítve a program, az erőfejlesztés, a taktikai gyakorlás, a gyorsítás, hogy a július 20-i, Hollandia elleni meccsre minden klappoljon, tökéletesen legyen.

Fontos lesz, hogy csoportgyőztesként kerüljenek be a negyeddöntőbe?

Igen, nagyon fontos. Csoportelsőként egyből az első nyolcba lehet jutni, nem baj, ha egy ki-ki meccsel kevesebbet játszunk, és lehetséges, hogy könnyebb ágra kerülünk, bár a négybe jutásért nem lesz könnyű ellenfél.

Arra van-e megoldás, hogy kiküszöböljék a kisebb-nagyobb hullámvölgyet a csapat játékából?

Megoldás van, de mindig azon múlik, hogy az adott pillanatban ezt meg tudják-e oldani a lányok. Le van írva, rajzolva, videózva, elmondva, ám mivel van ellenfél is, azért nem olyan könnyű ezeket megvalósítani, de a lányok képesek rá, hogy bármilyen hullámvölgyből minél hamarabb ki tudjanak jönni és a maguk javára fordítani a mérkőzést.

Kik a torna legnagyobb esélyesei?

Az Amerikai Egyesült Államok az elmúlt négy évben mindent megnyert. Ők az első számú favoritok, és mögöttük van több olyan csapat, köztük a magyar válogatott, amelyek a dobogó aspiránsai. Ebben benne van a kanadai, a holland, az orosz, a spanyol, az olasz, a görög, a spanyol, válogatott: 6-7 csapat azonos eséllyel pályázik a dobogó bármelyik fokára.

Korábban elmondta, hogy jobb eredményt vár, mint a riói olimpián. Mivel lenne elégedett a budapesti világbajnokságon?

Éremmel lennék elégedett. Természetesen a legszebb színű éremmel, de ilyen erős mezőnyben egy bármilyen színű érem remek teljesítmény lenne, pláne hazai közönség előtt. Erre lesz is lehetőségünk. Kíváncsi leszek, hogy tudunk-e élni ezzel.

Önnek személy szerint mit jelent, hogy ezúttal Budapesten, hazai szurkolók előtt ugorhatnak majd medencébe?

A Hajós Alfréd uszoda szinte az otthonomnak tekinthető, a fél életemet ott töltöttem el, tényleg hazai pálya, nem mellesleg azért az a 8000 ember, aki kinn lesz a mérkőzéseinken, olyan támogatást ad nekem is és nyilván a csapatnak is, amivel élni kell, élni lehet, és bízom benne, hogy tudunk is élni vele.

