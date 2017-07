A magyarországi vizes világbajnokság már telt házas versenyeire, mérkőzéseire is lehet alkalmanként még jegyet kapni - közölte Borsa Miklós, a vizes vb szóvivője.

"A szervezőknek minden eseményre kötelezően fenn kell tartaniuk bizonyos darabszámú jegyet a nemzetközi szervezet vendégei részére, de a vb alatt folyamatosan egyeztetnek a FINA-vezetőkkel arról, hogy a belépőkből ténylegesen mennyit vesznek igénybe, míg

a fölöslegesnek bizonyuló jegyeket röviddel az adott esemény előtt értékesítik"

- mondta Borsa Miklós.

A szóvivő arra kérte a szurkolókat, hogy legalább egy órával a versenyek előtt érkezzenek, mert minden helyszínen alapos ellenőrzésre lehet számítani a beléptetéskor. Arra is figyelmeztetett, hogy a szurkolói zónába is hasonló beléptetési szabályok vannak, tehát aki a versenyek megtekintése előtt oda is be akar menni, annak kétszer is át kell esnie a tüzetes személyi, csomag- és tűzszerészeti átvizsgáláson.

Borsa Miklós arról is beszélt, hogy milyen eszközöket nem lehet bevinni az uszodákba:

cserélhető objektíves fényképezőgépet, esernyőt, továbbá ételt és italt.

Az italt legfeljebb pohárban lehet bevinni.

A vizes vb szóvivője hangsúlyozta, hogy a vb szervezői és rendezői folyamatosan tájékoztatják a szurkolókat a legfontosabb információkról.

Kapcsolódó hanganyagok Meglepő tárgyakat nem engednek be a vizes vb-re Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!