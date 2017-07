Mila Kunis a The Spy Who Dumped Me című című vígjátékot forgatja, ezért pár hétig Budapesten tartózkodik a pár. Feltűntek már egy szentendrei étteremben, most pedig időt szakítottak arra, hogy a műugrókat is megnézzék.

A sztárpárral elbeszélgetett Kemény Dénes, a vízilabda-szövetség elnöke is a lelátón.

