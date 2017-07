Bizonytalan a folytatásban a magyar olimpikon

Kormos Villő a 28. helyen végzett a női toronyugrás kedd délelőtti selejtezőjében, így nem jutott be a 18-as középdöntőbe a budapesti vizes világbajnokságon.

A magyar sportoló 265,15 ponttal zárt, a 18., még bejutó dél-koreai Cso Eun Bi összesen 297,95 pontot kapott a gyakorlataira.

“Szerettem volna a 300-as ponthatárt elérni, és az elég is lett volna a továbbjutáshoz, de sajnos a kézenállásból induló harmadik ugrást elrontottam, mert talán egy kicsit túlizgultam. Bosszant, hogy a szinkronban és ebben a számban is rontottam egyet, így maradt bennem hiányérzet.

A verseny után fel is mentem a toronyba még egy kézállásost ugrani, hogy megmutassam, megy ez nekem!

És olyan jól sikerült, hogy talán középdöntőt ért volna” - mondta a vb hivatalos oldalának nyilatkozva.

Kormos Villő szerint a programka anyagerőssége egyébként gyengébb, mint a versenyzők többségének, mert toronyból a korábbi években kevesebbet tudott gyakorolni.

„Ideális esetben egy erősebb ugrássorhoz öt évre lett volna szükség, én nagyjából két évet tudtam készülni erre a versenyszámra. Szóval a tokiói olimpiára talán beérnék, de

egyelőre magam sem tudom, hogy folytatom-e, néhány hónapra szükség lesz, hogy átgondoljam.

A vállamtól is függ, mert az utóbbi időben sokat fájt, folyamatosan injekciózni kellett, lehet, hogy komolyabb beavatkozásra is szükség lesz. Mindenesetre most nem ezért hibáztam. Az adrenalin amúgy is jó érzéstelenítő, és persze a közönség, amelynek nem győzök elég hálás lenni, az elrontott ugrásom után rengeteg erőt adtak, ahogy felhördültek, sokat segítettek abban, hogy ne úgy menjek fel, hogy már tök mindegy, mi lesz a vége” - fejtette ki a riói olimpián is szerepelt műugró.

