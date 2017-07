A pólócsapat kapitánya egyetlen hasznos dolgot látott a 19 gólos győzelemben

Második mérkőzésén második győzelmét aratta a magyar női vízilabda-válogatott a budapesti világbajnokságon. A csapat ezúttal a francia válogatott ellen nyert 24-5-re, és Bíró Attila szövetségi kapitány ezúttal elégedett volt a csapat védekezésével is.

Bíró Attila szövetségi kapitány úgy nyilatkozott az InfoRádiónak, hogy elégedett a csapata teljesítményével.

"Nem lőttünk be mindent így sem, a 24 gól ellenére, de ez egy világbajnokság, ahol ha vannak gyengébb csapatok is, azért olyan gyenge nincs, amelyik ne lőne gólt. Az öt gól belefér, a 24 meg jó. Javultunk, végig fenn tudtuk tartani a koncentrációt, a japánok ellen belealudtunk, most az utolsó pillanatig tudtak koncentrálni a lányok, ezért lett ekkora a különbség" - mondta a szakvezető a mérkőzés után.

Keszthelyi Rita, a válogatott csapatkapitánya szerint az a legfontosabb, hogy végig koncentráltan tudtak játszani:

"Ez az egyetlen jó dolog, ami hasznos, és tovább tudunk vinni ebből a meccsből."

Szilágyi Dorka, a válogatott átlövője kiemelte, hogy a jobb védekezés miatt támadásban is hatékonyabb volt a csapat.

"Nagyon jó mérkőzés volt, a védekezésünk sokkal jobb volt, mint az első meccsen. Jobban odafigyelt mindenki, ezért a támadójátékunk is sokkal hatékonyabb volt. Ennyi kapott góllal bármelyik csapatot meg tudjuk verni. persze most sem volt még minden hibátlan" - mondta a vb-újonc.

A magyar női vízilabda-válogatott minden mezőnyjátékosa gól szerzett a budapesti világbajnokságon. Bíró Attila együttese csütörtök este 8 óra 10 perctől Hollandiával csap össze, a csoportelsőség lesz a tét.

