Erről beszélgetett Kemény Dénes és Ashton Kutcher

Hétfőn a két filmsztár, Ashton Kutcher és párja, Mila Kunis látogatott ki a Duna Arénába két gyermekével, Wyatt-tel és az egyéves Dimitrivel. Velük ült a lelátón Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke is.

"Jól éreztük magunkat, bár nem csak én, ők is ritkán járnak műugrást nézni. Biztos vagyok benne, hogy találkozunk majd vízilabdameccsen is, mert Ashton nagyon képben van ezzel kapcsolatban, és szeretné látni a mérkőzést. A kicsi gyerekek is élvezték a látványos műugrást, de azt beszéltük, hogy az esti pólómeccsre inkább gyerekek nélkül jönnek. Mila most elsősorban anyuka volt, figyelt a picikre, inkább Ashtonnal beszélgettünk" - mondta a Lokálnak Kemény Dénes.

A színész azt mondta neki, hogy látja, az egész város vb-lázban ég. Kemény úgy véli, Kutcheréknek nincsenek sztárallűrjeik, ugyanolyan emberek, mint ő vagy bármelyik játékosa.

"Ügyesen elosztják a feladatokat, mert amíg az egyik dolgozik, a másik vigyáz a picikre, és azt is elárulták, hogy szeptemberig maradnak. Azt mondták, nagyon jól érzik magukat Budapesten, imádják a várost "– mondta egykori sikerkapitány.

Kutchernek csak az nem tetszett, hogy lefényképezték az uszodában a gyermekeiket is, és ezt aTwitter-oldalán szóvá is tette.

