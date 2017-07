Újabb izgalmak a Margitszigeten – a csütörtöki program

Még szinte ki sem lehetett pihenni a magyar-olasz férfi vízilabda-rangadó izgalmait, hasonlóan fontos meccset játszanak csütörtökön este a nők is. Bíró Attila szövetségi kapitány alakulata a hollandokkal találkozik, azzal a riválissal, amelyet a tavaly januári Eb döntőjében legyőzött – ha ezúttal is nyer, a C csoport élén végez.

A tét nem kicsi: a csoportelső három napot pihen, és legközelebb csak hétfőn száll vízbe, vélhetően Új-Zéland vagy Kanada ellen, míg a második helyezettre már a nyolc közé jutásért is kemény csata vár az oroszok vagy a görögök ellen, aztán meg jönne a negyeddöntőben Olaszország, majd az elődöntőben a címvédő Egyesült Államok. Elég jelentős a különbség.

A szövetségi kapitány szerint csak vízilabdával nem lehet megverni Hollandiát, s abban hiába jobb a magyar csapat, a fizikai küzdelemre is fel kell készülni. Hogy mire mennek Bujka Barbaráék a hollandokkal, az este 8:10-től kiderül.

Balatonfüreden jó szereplés várható a Juhász Janka, Rasovszky Kristóf, Novoszáth Melinda, Gyurta Gergely összeállítású váltótól a nyíltvízi úszók 5 km-es csapatversenyében. Ezt a számot 2011 óta rendezik meg, a németek mindhárom alkalommal érmet szereztek, a legutóbbi két vb-t meg is nyerték.

A Városligetben az orosz Szvetlana Kolesznyicsenko 13-ra növelheti világbajnoki aranyait számát a párosok szabad gyakorlatának döntőjében. A Natalija Iscsenkóval alkotott duó a toronymagas esélyes. A legutóbbi öt vb-n orosz győztest avattak ebben a számban.

A műugrásban ezúttal magyar induló nem lesz, de a férfiak 3 méteres versenyében Kína folytathatja sorozatát: az utolsó öt vb-n kínai versenyző állhatott a dobogó tetejére ebben a kategóriában, ezúttal Cao Jüan és Hszie Sze-ji az esélyes.

A program

szinkronúszás (Városliget):

páros, szabad gyakorlat, döntő 11.00

szabad kombináció, szabad gyakorlat, selejtező 19.00

nyíltvízi úszás (Balatonfüred):

csapatverseny (Juhász Janka, Novoszánt Melinda, Gyurta Gergely, Rasovszky Kristóf) 10.00

műugrás (Duna Aréna):

női 3 m, selejtező 10.00

női 3 m, elődöntő 15.30

férfi 3 m (döntő) 18.30

vízilabda (Margitsziget):

nők, 3. forduló:

A csoport:

Olaszország-Kína 13.30

Brazília-Kanada 17.30

B csoport:

Új-Zéland - Egyesült Államok 18.50

Dél-afrikai Köztársaság - Spanyolország 21.30

C csoport:

Japán-Franciaország 9.30

Magyarország-Hollandia 20.10

D csoport:

Ausztrália-Görögország 10.50

Oroszország-Kazahsztán 12.10

