Hozta a kötelezőt a pólóválogatott

Az erőviszonyok alapján nem lehetett kérdéses a találkozó végkimenetele, részcélként azonban azt a feladatot kitűzhette maga elé a hazai gárda, hogy az olaszoknál - akik kilenc góllal nyertek - többel verjék meg a francia csapatot. A pénteki rivális legfeljebb a tisztes helytállásban reménykedhetett, abban már nem, hogy elkerül a csoport utolsó helyéről, mivel korábban az ausztrálokkal szemben is alulmaradt, még ha csak egyetlen góllal is.

Az ausztrál együttest hétfőn 13-3-ra legyőző, a nagy vetélytárs olaszokkal szerdán 9-9-re végző magyar válogatott már az első negyedben gondoskodott róla, hogy a folytatás izgalommentes legyen. Először Vámos Márton balkezes bombája ért célt, majd Erdélyi Balázs és a csapatkapitány Varga Dénes gyarapította a hazai találatok számát. Vámos duplázott és Zalánki balkeze is tévedhetetlenül pontos volt, így négy és fél perc elteltével kapust cseréltek a franciák, hátha ez segít. Nem segített, Zalánki "ismétlésével" rövidesen már 6-0 állt az eredményjelzőn, amikor emberelőnyből az ellenfél is betalált.

A második negyedben kissé pontatlanná vált a Märcz-legénység játéka. Előbb egy hazaira - Manhercz Krisztián lőtte - két francia gól következett (7-3), s bár a válasz sem maradt el a triplázó Vámos jóvoltából, a játékrészt a franciák nyerték.

A nagyszünet után az olimpiai és világbajnok Hosnyánszky Norbert távolról védhetetlen lövést eresztett meg. A kapuban Nagy Viktort váltó Decker Attila jól mutatkozott be, Varga pedig megúszást követően küldte a megfelelő helyre a labdát, ahogyan Gór-Nagy Miklós is (11-4). A negyed hajrájában a franciák is betaláltak.

A befejező nyolc percet a rivális kezdte jobban, Mehdi Marzouki már harmadszor volt eredményes, a negyedik gólját szerző Vámos azonban 12-6-ra alakította az állást. Varga bravúros ejtéssel növelte a különbséget (13-6), amely a végére hatgólnyira apadt, mivel Marzouki az utolsó pillanatban jókor volt jó helyen.

Märcz Tamás szövetségi kapitány értékelésében kiemelte, fontos volt, hogy megfelelő hozzáállással kezdjék a találkozót.

"Magas volt a koncentráltság már a legelejétől.

Hárai Balázst pihentetni szerettük volna és Gór-Nagy Miklós is csak akkor állt be, amikor kezdtek fáradni a védőjátékosaink" - mondta a szakvezető, aki kifejtette, a centernek külső hallójárat-gyulladása, míg Gór-Nagynak húzódása van, ezért akarta őket minél többet pihentetni.

Märcz szerint a francia és az ausztrál meccs jól alakult, viszont az olaszok elleni találkozót is szerette volna megnyerni. Annak viszont örül, hogy kiélezett volt az az összecsapás, mert mentálisan építi a csapatot, és azt is remek tapasztalatnak nevezte, hogy kemény bíráskodást tapasztalhattak meg a játékosok az olasz meccsen.

"Nagyon bekezdtünk, aztán tartottuk a különbséget. Most izgulunk egy kicsit, aztán meglátjuk, hogy az ausztrálok mit tudnak az olaszok ellen. Remélem, hogy eleget fognak tudni" - mondta Török Béla.

Eredmény, B csoport, 3. forduló:

Magyarország-Franciaország 13-7 (6-1, 2-3, 3-1, 2-2)

góldobók: Vámos 4, Varga 3, Zalánki 2, Erdélyi, Manhercz, Hosnyánszky, Gór-Nagy 1-1, illetve Marzouki 4, Camarasa 2, Izdinsky 1

