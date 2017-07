Märcz Tamás: megérdemeltük a csoportelsőséget

Märcz Tamás a csoportküzdelmek zárulta után tartott szombati sajtótájékoztatón leszögezte, hogy a vb nyitószakaszában elért sikerhez nagyban hozzájárult a szurkolók fergeteges biztatása, a Margitszigeten minden meccsen megnyilvánuló támogatás is.

A szakvezető hozzátette, hogy az út folytatása sem lesz könnyebb, bármely ellenfél következzen is a legjobb nyolc között, ahová csoportelsőségével közvetlenül lépett tovább a magyar együttes. A keddi negyeddöntős csatát a vasárnapi spanyol-orosz mérkőzés győztesével vívja a gárda, s Märcz Tamás szerint bár mindkét lehetséges rivális veszélyes, egyikük sem akadályozhatja meg a kellőképpen felkészült magyar válogatottat abban, hogy a négy közé jusson.

A médiaeseményen jelenlevő három játékos közül a világbajnok kapus, Nagy Viktor azt emelte ki, hogy a csoportmeccseken koncentráltan pólózott a csapat, amelyből áradt az erő és az egység. Ő most a legfontosabbnak azt tartja, hogy valamennyien kipihenjék magukat, s kedden a legjobb formájukat nyújtsák, akárki legyen is az ellenfél.

Manhercz Krisztián, az egyik világbajnoki újonc felidézte, hogy nemrég közös edzőtáborozásuk volt a spanyolokkal, akiket edzőmeccsen legyőztek, de a magyar válogatottat egyébként is jobbnak ítéli mind a spanyol, mind az amúgy fiatal és energikus orosz válogatottnál.

"Van azért még hova fejlődnünk nekünk is támadásban és védekezésben egyaránt - fogalmazott a magyar tehetség -, de fogunk is fejlődni."

A szintén vb-újonc balkezes Zalánki Gergő is megemlékezett az "aranyos szurkolókról", majd kitért rá, hogy ő személyesen a harmadik csoportmérkőzés végére, a franciák ellen kicsit elfáradt, ezért is jó az első hellyel járó plusz pihenő.

"Ám már most nagyon várom a következő meccset, amelyen nyerni fogunk, még ha ez nem is lesz könnyű" - fűzte hozzá a csapattársak nevében is fogalmazva.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!