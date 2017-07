„A Ria-ria-Hungária most is a fejemben visszhangzik" - ünnepel a bronzváltó

Kozma Dominik a váltó első embereként 48.26-ra javította a délelőtt felállított 48.61 másodperces országos csúcsot, és ezzel a második helyen állt. Az utána következő Németh Nándor a harmadik helyen adta át a stafétát Holoda Péternek, akire felzárkózott az orosz rivális, és pár tizeddel meg is előzte, de az utolsóként úszó Bohus Richárd visszahozta a váltót a harmadik helyre a közönség buzdítása közepette. Az utolsó 100-on teljesített 47.21 másodperces eredménynél csak egy jobb született az egész mezőnyben.

A számot az amerikaiak nyerték 3:10.06 perccel, a második helyen a brazil váltó zárt, de a 12 ezer néző a magyarokat is győztesként ünnepelte.

„Előzőleg arról beszéltünk, hogy egy ilyen közönség előtt talán összejöhet egy érem, vagy akkor, ha kizárnak valakit.

De ezt így megélni hihetetlen, leírhatatlan érzés”

– mondta Bohus Richárd.

Kiemelte, hogy az első cél a döntőbe kerülés volt.

„Sós Csaba nagy reményekkel rakta össze a váltót. Bár nem sok gyorsot úsztam idén, de még jól megy, a munka bennem van, és a többiek a lelküket is kiúszták. A közönség fantasztikus. A Ria-ria-Hungária rigmust még most is a fejemben hallom, itt visszhangzik. Az utolsó 15 méteren a szurkolók jártak a fejemben, a szeretteim, meg a srácok” – fejtette ki.

A 17 éves Németh Nándor is arról beszélt, hogy egyelőre nem hiszi el ezt a remek eredményt, előzetes örült volna az ötödik helynek is.

„Hatalmas erőt adott a közönség, ahogy kimentem, egyből libabőrös lettem.

Óriási élmény, hogy ennyien szurkolnak nekünk” – tette hozzá.

Kozma Dominik szerint ezúttal minden kedvezett.

„Mindenki kiadta magából a maximumot, jól sikerültek a váltások is. Már az utolsó 25-nél láttuk, hogy ebből érem lehet, Ricsinek csak haza kellett hoznia a váltót. Ő pedig megtette, amit meg kellett. Ennek az éremnek a fele legalább a közönségé, akik elindították az alappulzusunkat” – fejtette ki.

"Ricsivel nagyon sokat gyakoroltuk a váltásokat, szerencsére jól sikerült, igaz, az időmmel nem igazán vagyok elégedett" - mondta Holoda Péter, aki hozzátette, nagyon gyors a medence, ami azt jelenti, hogy nagyon a víz tetején tudnak mozogni, igaz, a harmadik negyedik embernek már elég nagy hullámok között kell kapaszkodnia.

