Hosszú Katinkáék is elkezdik - a vasárnapi program

Elrajtolnak az úszóversenyek a budapesti világbajnokságon, az első napon négy számban avatnak győztest, az éremesélyesek között van Kapás Boglárka is. Látni lehet Hosszú Katinkát, Cseh Lászlót és Gyurta Dánielt is. Este pedig kiderül, hogy a férfi vízilabdázók kivel találkoznak a nyolc között.

Vasárnap elkezdődnek az úszóversenyek, a délelőtti programban a legsikeresebb magyarok többsége már rajtkőre áll, igaz, nem mindegyikük a legerősebb számában.

Első hazai versenyzőként Szilágyi Liliána kezdi meg a szereplést 100 méter pillangón, és bizonyíthatja, hogy az Egyesült Államokban érettebb úszóvá vált. Nevezési ideje a kilencedik, így az előfutamból mindenképpen továbbjutás várható tőle.

Férfi 400 gyorson az újdonsült ifjúsági Európa-bajnok Kalmár Ákos indul, de számára a rutinszerzés a cél a világbajnokságon.

Női 200 vegyesen bemutatkozik Hosszú Katinka és Jakabos Zsuzsanna. Az Iron Lady a szám címvédője, világcsúcstartója és olimpiai bajnoka, így most is első számú esélyesként indul. A riói döntős mezőnyből ketten nem indulnak Budapesten, köztük az ottani bronzérmes Maya DiRado – aki 200 háton megfosztotta Hosszú Katinkát a negyedik aranyától. Hosszú Katinka az előfutamok során még nem csap össze a brit Siobhan O'Connorral, aki Rióban az utolsó métereken nagyon felúszott rá, de idén nem úszott 2:10 percen belül. Az idei világranglistát is a magyar klasszis vezeti 2:08.49-cel, megközelíteni sem tudta senki. Már az első napon, az előfutamban és a középdöntőben is remek idővel bizonyíthat.

Férfi 50 pillangón Cseh László áll rajtkőre az utolsó futamban. Ebben a számban lett bronzérmes két évvel ezelőtt.

Kapás Boglárka és Késely Ajna 400 gyorson kezdi meg szereplését. A döntőt délután rendezik, amelyben mindkét magyar ott lehet, sőt, Kapás az éremre is esélyes. A favorit az amerikai Katie Ledecky, de érdemes lesz figyelni a 15 éves kínai Li Bingjiére is.

Férfi 100 mellen Gyurta Dániel indul az előfutamokban, mintegy bemelegítésként fő számára, a 200-ra.

A nyitónapon rendezik a 4x100-as gyorsváltók versenyét. A Kozma Dominik, Bohus Richárd, Németh Nándor, Holoda Péter összeállítású férfi, és a Jakabos Zsuzsa, Verrasztó Evelyn, Gyurinovics Fanni, Molnár Flóra összetételű női egységtől is nagy eredmény lenne a finálé.

A Duna Arénán kívül a Margitszigetre érdemes figyelni, ahol a férfi vízilabdatornán az alsóházi helyosztókon és a negyeddöntőbe jutásért játszanak a csapatok. Magyar szempontból az utolsó találkozó lesz a fontos, ugyanis az orosz-spanyol meccsen dől el, ki lesz az ellenfél kedden.

A program

úszás (Duna Aréna):

előfutamok 9.30:

női 100 m pillangó (Szilágyi Liliána)

férfi 400 m gyors (Kalmár Ákos)

női 200 m vegyes (Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna)

férfi 50 m pillangó (Cseh László)

női 400 m gyors (Kapás Boglárka, Késely Ajna)

férfi 100 m mell (Gyurta Dániel)

női 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)

férfi 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)

elődöntők, döntők 17.30:

férfi 400 m gyors (döntő)

női 100 m pillangó (elődöntő)

férfi 50 m pillangó (elődöntő)

női 400 m gyors (döntő)

férfi 100 m mell (elődöntő)

női 200 m vegyes (elődöntő)

férfi 4x100 m gyorsváltó (döntő)

női 4x100 m gyorsváltó (döntő)

vízilabda (Margitsziget):

férfiak:

a 13-16. helyért:

Kanada-Franciaország 10.30

Dél-afrikai Köztársaság - Egyesült Államok 12.00

a negyeddöntőbe jutásért:

Brazília-Ausztrália 17.30

Kazahsztán-Olaszország 19.00

Görögország-Japán 20.30

Spanyolország-Oroszország 22.00

