A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú, aki a legjobb idővel jutott a döntőbe, 2:07.00 perces idővel diadalmaskodott a japán Ohasi Jui és az amerikai Madisyn Cox előtt.

A telt házas Duna Aréna valósággal felrobbant, amikor a rajtkőhöz szólították az Iron Ladynek is nevezett Hosszú Katinkát, aki szokásához híven nagyon koncentrált a rajt előtt. Jól kapta el a rajtot, elsőként jött fel a pillangó után, háton pedig ellépett a mezőnytől. Mellen a szélen úszó japán rivális feljött rá, de így is elsőnek fordult. Gyorson arra lehetett előzetesen számítani, hogy nem lesz ellenfele, a japán Ohasi egy darabig tartotta magát, Hosszú azonban végül közel egymásodperces előnnyel nyúlt be elsőként.

Hosszú Katinka ezzel az első nő, aki sorozatban háromszor nyert világbajnoki címet ebben a számban, eddig az amerikai Katie Hoffal osztozott a rekordon. A rövidpályás és az 50 méteres világbajnokságokon összességében ez volt a 32. érme, amivel a nők között az amerikai Jenny Thompsont utolérve szintén csúcstartó.

Hosszú Magyarország első aranyérmét gyűjtötte be a hazai rendezésű világbajnokságon, s immáron hatszoros világbajnoknak mondhatja magát. A bajai úszósztár a magyar úszósport 27. világbajnoki elsőségét szerezte.

Ez volt a második magyar érem a 17. vizes vb, az elsőt vasárnap a férfi 4x100-as gyorsváltó szerezte, amely harmadik lett.

Kozma Dominik a vasárnapi nyitónapon a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként bronzérmet nyert, illetve egyéni, valamint csapat szinten is országos rekordot úszott. Hétfő délelőtt 200 méteren egyéni csúcsához (1:46.68) közel, 1:46.83 perccel a harmadik lett, ez pedig összesítésben a nyolcadik helyre volt jó.

Délután, a szám első elődöntőjében a hatos pályát kapta a hazai közönség új kedvence. Kozma 50-nél másodikként fordult, féltávnál az ötödik volt, majd az utolsó fordulóból harmadikként bukkant fel a telt házas aréna hangorkánja közepette, s 1:45.87 perces új egyéni csúccsal, Cseh László 2009-es országos rekordjától mindössze kilenc századdal elmaradva harmadikként csapott célba. Összesítésben a hetedik helyen került be a keddi fináléba.

