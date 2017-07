Faragó Tamás: a pillanat dönt a tengerentúli Hollandia ellen

Csoportelsőként nem kellett a nyolc közé kerülésért meccset játszania a női válogatottnak a világbajnokságon, és Faragó Tamás szerint ez a pihenő még sokat érhet.

"Aki látta az orosz-holland meccset, tudja, mi a különbség. Ha nekünk kellett volna ezen részt vennünk, lerágtuk volna a körmünket. Így viszont a lányok pihenhettek, a hollandok pedig, akik a vb éremesélyesei voltak, a legjobb nyolc közé sem tudtak bekerülni" - mondta az olimpiai és világbajnok, aki szerint a csoportelsőséggel kivívott

plusz pihenés, regenerálódás, elemzés sokat számít majd a következő napokban.

Az esti ellenfélről, Kanadáról a szakértő azt mondta, nem rossz csapat.

"Azt is mondhatnám, hogy a tengerentúli Hollandia.

Fizikailag nagyon erősek, bizonyos taktikai elemeket nagyon jól tudnak, de aztán, mint a hollandok, elvesznek a részletekben, ezért nagyon bízom abban, hogy a két ország vízilabda-kultúrája közötti különbség a végén a magyarok javára dönt" - vélekedett Faragó Tamás, de hozzátette, minden világversenyen a negyeddöntő a legnehezebb mérkőzés, mert ekkor még lehet a csapat első, de akár nyolcadik is, és úgy véli,

a pillanatnyi forma perdöntő lesz.

"A vízilabdasport zászlóvivője a női válogatott, mert talán egységesebb, talán nagyobb lehetőséggel bír, bár hozzá kell tennem, hogy a férfi válogatott is átlagon felüli teljesítményt nyújtott eddig. Ha Kanada után képesek leszünk az évek óta a kritikus akadályt jelentő elődöntőn is túljutni, és ebben bízom én is, ahogy Bíró Attila szövetségi kapitány is, akkor a döntőben az amerikai válogatottnak is méltó riválisai lehetünk" - mondta Faragó Tamás

