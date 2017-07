Hosszú Katinka: mostantól élvezni fogom a vb-t

Megnyerte első aranyérmét Hosszú Katinka a Duna Arénában, de amikor célba ért nem volt biztos az elsőségben. Nyomasztotta a hazai pálya, de a fantasztikus közönség nyomását is tudta kezelni. Mint mondta, mostantól élvezni fogja a versenyzést, ahogyan a riói olimpián is az első arany után.

"Nem éreztem és nem láttam a japán versenyzőt, és amikor célba értem, azt láttam, hogy mindkettőnk eredménye 2:07-tel kezdődik,

hirtelen nem tudtam, hogy ki lett az első"

- mondta Hosszú Katinka a megkönnyezett eredményhirdetés után az M4 Sportnak. Aztán megkönnyebbülve tapasztalta, hogy övé az aranyérem.

"Nehéz volt ez az úszás a magyar közönség előtt. Én az olimpián sem éreztem ilyet. Ugyanúgy, ahogy Rióban is az első arany után tudtam szabadon versenyezni, most ezt a vb-t is élvezni fogom.

Nagyon akartam, és féltem, hogy emiatt ellövöm magam az elején.

Talán emiatt nem jött össze a világcsúcs, de kit érdekel a rekord ilyen közönség előtt?" - mondta a friss világbajnok, és hozzátette, könnyű döntés volt a 100 hát elengedése, nem akart semmiféle rizikót.

"Láttuk, hogy erősebb a 200 vegyes mezőnye, szorosabb sokkal, mint volt, tudtam, hogy 100 százalékot kell nyújtanom. Ezért nagyon jó döntés volt a visszalépés, nem fáj a szívem, hogy nem úsztam" - nyilatkozott Hosszú, aki kedden 200 gyorson indul majd.

"Nehéz hazai pályán versenyezni, nem olyan, mint a labdarúgásban vagy kosárlabdában. Ugyanakkor óriási élmény, amit megéltünk" - mondta Shane Tusup. Hosszú Katinka edző-férje szerint nagyon érzelmes volt ez a verseny, tudták, hogy esélyesek, de nehéz a mindennapos rutint ilyen körülmények között véghezvinni, kezelni kell a nyomást.

"Mostantól már minden jutalomjáték.

Megvan az arany nekünk, az országnak, addig megyünk, ameddig tudunk. Katinkának ma is felszabadultnak kellett volna lennie, mert elvégeztük a munkánkat" - mondta Tusup.

