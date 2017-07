Hosszú Katinka: őrület volt

Többet jelent ez a világbajnoki győzelem az olimpiai bajnoki címnél, és nehezebb is volt megszerezni – mondta Hosszú Katinka, miután megnyerte a 200 méteres vegyest a Duna Arénában.

Hosszú Katinka mesterhármast ért el, sorozatban harmadszor lett a 200 méteres vegyesúszás világbajnoka. Kedvenc számában jól kapta el a rajtot, és a pillangó után elsőként fordult, ráadásul világcsúcs részidőn belül. A háton tovább növelte előnyét, és erre szükség is volt, ugyanis mellen feljött rá a 8-as pályán úszó japán Ohasi Jui, aki gyorson is csökkentette hátrányát, de végül az olimpiai bajnok 91 századdal nyert. A világcsúcs megdöntése ezúttal elmaradt, Hosszú Katinka 2:07.00 perces eredménnyel csapott célba, de szemmel láthatóan nem volt bosszús emiatt. A Duna Aréna közönsége hosszasan ünnepelte az idei első hazai aranyérmest, aki a magyar úszósport 27. világbajnoki elsőségét gyűjtötte be.

„Ez az aranyérem olyan érzés, mint amikor először világbajnok lettem.

Sokat jelent számomra, hihetetlen volt átélni a közönség biztatását. Megpróbáltam felkészülni erre a hangulatra, sokat edzettem itt, elképzeltem a közönséget, de voltam készen, erre nem lehet teljesen felkészülni. A hangulat extra energiát és motivációt adott. Őrület volt ” – kezdte értékelését a sajtótájékoztatón Hosszú Katinka.

A háromszoros olimpiai bajnok szerint teljesen más érzés volt Rióban nyerni, mint hazai közönség előtt a világbajnokságon.

„Itthon úgy éreztem, hogy nemcsak magamért úszom.

Mindig arról álmodtam, hogy olimpiai bajnok leszek, sokat dolgoztam érte, de amiatt, hogy a Duna Arénában ennyire sokan szurkoltak nekünk, olyan érzésem volt, hogy nem csak magamért csinálom. Emiatt többet jelent az arany, és talán nehezebb is volt” – fejtette ki.

A klasszis arról is beszélt, hogy ezúttal nem foglalkozott az időeredménnyel, így a világcsúccsal sem.

„Csak az arany volt a fontos. Ez furcsa, mert mindig az időre szoktam koncentrálni, de most jobban figyeltem a többiekre, mint szoktam. Szerettem volna gyorsabban úszni, sosem vagyok megelégedve, mindig van min javítani. Kicsit nehéz volt az elején ilyen közönség előtt úszni, mert sosem tapasztaltam ehhez hasonlót.

Megvan az első arany, így egyszerűbb lesz a folytatásban, és jobban tudom élvezni majd a versenyzést és a közönség biztatását is.

Megnézzük, hogy össze tudunk-e szedni még valamit” – jelentette ki mosolyogva.

A második helyen japánról azt mondta, hogy nagyszerűen versenyzett.

„Mindig jó látni, hogy fiatalok jönnek fel, ez engem is hajt. Alig várom, hogy ismét egymással versenyezzünk” – utalt a 400 méteres vegyesre, ahol ismét összecsaphatnak.

Hosszú Katinkát kérdezték néhány hete életre hívott szervezetéről, a Profi Úszók Világszövetségéről, a GAPS-ről is. Elmondta, hogy a szervezet tagjai most főleg a versenyzésre koncentrálnak, és megvárták a FINA elnökválasztását, de változtatni szeretnének, és elvárják, hogy partnerként tekintsenek rájuk.

Hosszú Katinka már kedden ismét a medencében lesz, a 200 gyors előfutamában lesz érdekelt, ahol összemérheti magát az amerikai sztárral, Katie Ledeckyvel.

