Fölényes magyar siker az oroszok ellen

A Hajós uszodában telt ház, hétezer néző előtt rendezett mérkőzésen a magyar együttes legeredményesebbje Varga Dénes és Hosnyánszky Norbert volt, mindketten négyszer találtak a kapuba.

Az erőviszonyok egyértelműen magyar sikert ígértek az esti összecsapáson, azzal együtt is, hogy az oroszok - utóbbi pólós évtizedük legjobb eredményét elérve - az esélyesebb spanyolok elleni jó játékkal jutottak a nyolc közé. A magyar csapat elleni mérlegüket tekintve azonban az utóbbi esztendőkben nem sok babér termett számukra. A tavaly januári Európa-bajnokság csoportmeccsén, Belgrádban például 12-6-os, a múlt év áprilisában lezajlott trieszti olimpiai selejtező tornán pedig 18-8-as magyar siker született.

A Hajós uszodában telt ház, hétezer néző előtt indult mérkőzésen az első hazai akció góllal zárult az olimpiai és világbajnok Hosnyánszky Norbert jóvoltából. A nyitónegyed közepéig kellett várni a következő találatra, ekkor a csapatkapitány, a válogatott másik olimpiai és vb-aranyérmese, Varga Dénes volt eredményes. A harmadik magyar gólt Manhercz Krisztián szerezte, majd Hosnyánszky villant megint. És még nem volt vége: Vámos Márton jóvoltából 5-0-val ért véget az első nyolc perc.

A második negyed első találatát Varga lőtte, s csak 6-0 után született meg az oroszok szépítő találata. Az addigi kísérleteiket többnyire Nagy Viktor hárította pazar védéseket bemutatva, s a kapufa is rendre vele volt. Ezt követően Vámos lépett be a duplázó magyarok sorába, majd Varga lett az első triplázó, parádés lövéssel véve be a kaput. Ekkor 8-1 volt az állás, azaz gyakorlatilag már a nagyszünetre eldőlt a meccs. A félidő statisztikájához tartozik, hogy a magyar kapus 91 (!) százalékkal védett.

A harmadik játékrészt Hárai Balázs centergólja nyitotta, majd Manhercz növelte 10-1-re a vezetést. Az oroszok ekkor kissé összeszedték magukat, s egymás után három helyzetet is értékesítettek, az újabb szünet előtt azonban Hosnyánszky vetett véget a magyar gólszünetnek (11-4).

A befejező negyedben Varga negyedik góljával nyolcra változott a különbség, orosz válasz után pedig Manhercz módosította 13-5-re az állást. A folytatásban Hosnyánszky is négygólossá lépett elő, beállítva a 14-5-ös végeredményt.

A magyarok a csütörtöki elődöntőben a görögökkel találkoznak 20.30-kor.

