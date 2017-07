Hosszú Katinka: vissza fogjuk sírni ezt a hangulatot

Hosszú Katinka a 200 méter gyors elődöntőjében volt érdekelt. A háromszoros olimpiai bajnok klasszis futamában kikapott a világcsúcstartó Federica Pellegrinitől, és az ötödik helyen jutott be a fináléba.

„Jól ment az úszás. Kicsit lassan kezdtem, ahogy az egész futam. Még nem láttam a részidőket, de Shane már mutatta, hogy az eleje nem volt valami jó. Az a lényeg, hogy bent vagyok a döntőben” – mondta a hatszoros világbajnok.

Az 1:55.98 az idei legjobb eredménye, egyéni csúcsa pedig 1:55.41 ebben a számban. Célja a dobogó a szerdai döntőben, de annak is örülne, ha megjavítaná saját rekordját. Eddig világbajnokságon vagy olimpián az ötödik hely volt a legjobb ebben a számban, így azon jó lenne kicsit „csiszolni”.

A Budapesten már háromszoros aranyérmes Ledeckyről azt mondta, „elég gyors”, de meg kell nézni, mennyire taktikáznak majd a többiek.

Szerdán már kezdődik a 200 méteres pillangó is, délután az elődöntő és 200 gyors fináléja között nagyjából egy órája lesz.

Megkérdeztük Hosszú Katinkától, mennyire tudta élvezni az úszást azok után, hogy hétfőn megszerezte első aranyérmét.

„Nem akartam belegondolni, vagy elfogadni, de tényleg teher volt, hogy meglegyen az első arany. Most viszont már tudom élvezni a közönséget és a versenyt. Ahogy vége lesz, vissza fogjuk sírni a hangulatot, és akár egy Eb-t is unalmasnak tartunk majd, ezért is szeretném kiélvezni a vb-t” – emelte ki.

