Kozma Dominik: az utolsó energiafröccs szétrombolta a testemet

Nem született újabb magyar érem az úszó-világbajnokság keddi napján, de több szép szereplés és egy országos csúcs is kárpótolta a szurkolókat.

Női 1500 méter gyorson előzetesen Kapás Boglárkának volt esélye az éremszerzésre, de a táv második felében fokozatosan nőtt a hátránya a spanyol Mireia Belmonte, illetve az olasz Simona Quadarella mögött, és a magyar úszó nem tudott váltani, így a negyedik helyen végzett. Kapás 16:06.27-tel ért célba, míg a szám másik magyar indulója, a 15 éves Késely Ajna 16.22.87-tel nyolcadikként végzett. A számot 15:31.82-vel az amerikaiak szupersztárja, Katie Ledecky nyerte, akinek ez volt a 12. világbajnoki aranyérme, amivel hazája női örökrangsorának élére ugrott.

„A legjobb időmmel az ezüstérem meg lett volna, és tudom, hogy van bennem annyi, hogy megjavítsam a legjobbamat. Emiatt van bennem csalódottság és hiányérzet, mert érmet szerettem volna. Viszont nem vagyok teljesen csalódott, mert kiúsztam magam, nem adtam fel, küzdöttem a végéig, de valamiért ennyi van bennem.

Megpróbálom a 800 méterre rendbe rakni a dolgokat.

Nem tudom, hogy mi lehet a gond, de igyekszem megoldani” – mondta Kapás Boglárka.

Arról is beszélt, hogy először rosszul kezelte, hogy hazai közönség előtt úszik, de a 400 gyors után aludt rá egyet, és most már érezte az energiát, amit a nézők adtak.

Késely Ajna nem volt elégedett.

„Nem sikerült jól a verseny, hamar, már 600 méternél eljött az a pont, hogy nagyon fájt, és vártam, hogy mikor lesz vége.

Az ifjúsági Európa-bajnokság után két és fél hét felkészülés kevés volt, hogy megjavítsam a legjobb időmet. Remélem, hogy a váltó jól fog sikerülni, úgy érzem, a rövidebb távok jobban mennek” – mondta.

A férfi 200 gyors fináléjában az egész vb-n csúcsformában versenyző Kozma Dominik állt rajtkőre. Az első 50 méteren világcsúcs részidőn belül fordult, majd 150-nél is harmadik volt, de az utolsó hosszon többen lehajrázták, így a hatodik lett. 1:45.54 perces országos csúcsot állított fel, Cseh László 2009-es 1:45.78-as idejét adta át a múltnak.

„Elvitt a szívem, meg akartam csinálni, de ez lett a vége.

Majd legközelebb ugyanígy teszem, de akkor be is fejezem. Megtréfáltam őket az elején, aztán legközelebb a végén is így lesz, akkor rafináltabb leszek” – mondta.

A 26 éves úszó nem csalódott, amiért 31 századdal maradt le a dobogóról, mert ez a futam jobb időket hozott, mint a riói olimpiai döntő.

„Az utolsó energiafröccs szétrombolta a testemet.

Ezt a szereplést három hónap alatt építettük fel, jövőre pedig lesz egy évünk a munkára. Az országos csúcsot régóta kinéztem magamnak, eddig szinte elérhetetlennek tűnt. Jövőre majd Szunt (az olimpiai bajnok és most világbajnok kínai Szun Jang - a szerk.) is eltöröljük” – mondta a budapesti közönség egyik kedvence.

