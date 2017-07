Összecsap a vb két szupersztárja - a keddi program

Kedden délelőtt ismét látható lesz a már aranyérmes Hosszú Katinka a Duna Arénában: ezúttal 200 méter gyorson áll rajtkőre, amelyet saját maga kirándulásként fog fel. Az ötödik előfutamban lesz érdekelt, többek között az olasz Federica Pellegrinivel, a szám nagy esélyese, Katie Ledecky a hatodik futamban úszik majd, így a két klasszis szemtől szemben nem, csak az időeredményekben mérheti össze magát. A szám másik magyar indulója, Verrasztó Evelyn a negyedik futamban indul.

A férfi 200 méter pillangó az a szám, amelyben érmet várnak a szurkolók és a szakvezetés is, ráadásul erre ketten is képesek: Cseh László a címvédő, Kenderesi Tamás pedig olimpiai bronzérmes ezen a távon. Előbbi az utolsó futamban bizonyíthat, régi riválisa, Chad Le Clos mellett, míg a 20 éves pécsi versenyző a harmadik csoportba kapott besorolást, olyanok mellé, akiknél egyértelműen jobb időt tud. Az idei világranglistát a japán Sakai Masato vezeti, Kenderesi a negyedik, Cseh a 19. – a második Milák Kristófot erre a számra nem nevezték.

Férfi 800 gyorson a Balatonfüreden már versenyző Gyurta Gergely, míg 50 mellen Financsek Gábor indul.

A délutáni programban két fináléban is lehet a magyaroknak szurkolni. Férfi 200 gyorson Kozma Dominik a hetedik idővel, nagyszerű egyéni csúccsal került be a döntőbe, a célja az is lehet, hogy megdöntse Cseh László nyolcéves országos rekordját.

Az 1500 gyors favoritja Katie Ledecky, másodpercekkel van a mezőny előtt. Az éremért folyó harcba ugyanakkor beleszólhat Kapás Boglárka is, aki az idei világranglista negyedikje, a döntőbe pedig az ötödik idővel került be, és meglepetést okozhat Késely Ajna is.

Este a Margitszigeten a férfi vízilabda-válogatottra vár a feladat, hogy megtegye, ami a női csapatnak nem sikerült, és bejusson a legjobb négy közé. Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese az oroszokkal találkozik este fél 9-kor. A fülgyulladás után Hárai Balázs és Mezei Tamás is jobban van, így számíthat rájuk a szakvezető.

A program

úszás (Duna Aréna)

előfutamok 9.30:

férfi 50 m mell (Financsek Gábor)

női 200 m gyors (Hosszú Katinka, Verrasztó Evelyn)

férfi 200 m pillangó (Cseh László, Kenderesi Tamás)

férfi 800 m gyors (Gyurta Gergely)

elődöntők, döntők 17.30:

férfi 200 m gyors (döntő, Kozma Dominik)

női 1500 m gyors (döntő, Kapás Boglárka, Késely Ajna)

férfi 50 m mell (elődöntő)

női 100 m hát (döntő)

férfi 100 m hát (döntő)

női 200 m gyors (elődöntő)

férfi 200 m pillangó (elődöntő)

női 100 m mell (döntő)

vízilabda (Margitsziget)

férfiak:

a 15. helyért:

Kanada - Dél-afrikai Köztársaság 9.30

a 13. helyért:

Franciaország-Egyesült Államok 10.50

a 9-12. helyért:

Brazília-Japán 12.10

Kazahsztán-Spanyolország 13.30

negyeddöntő:

Montenegró-Görögország 14.50

Szerbia-Ausztrália 16.10

Magyarország-Oroszország 20.30

Horvátország-Olaszország 22.00

