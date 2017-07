Cseh László ezüstérmes 200 méteres pilangóúszásban

A 200 pillangó döntőjében két magyar is ott volt a döntőben, Kenderesi Tamás a 3-as, cseh László az 5-ös pályán, köztük a japán Szeto, Cseh másik oldalán a dél-afrikai Le Clos. Utóbbi kezdett a legerősebben, világcsúcs-részidőn belül fordult 50 és 100 méternél is. 150-nél már Kenderesi második volt, Cseh óriási hajrát indított, fel is zárkózott Le Clos mellé, de megelőzni már nem tudta. A harmadiknak Szeto ért be, Kenderesi negyedik lett.

A címvédő Cseh 1:53,72 perccel csapott célba a 2012-es olimpiai bajnok dél-afrikai Chad Le Clos (1:53,33 p) mögött, míg a Rióban bronzérmes Kenderesi 1:54,73 percet úszott.

Cseh László a magyar csapat harmadik érmét szerezte a 17. vizes vb-n, vasárnap a férfi 4x100-as gyorsváltó harmadik lett, hétfőn pedig Hosszú Katinka nyert 200 m vegyesen.

