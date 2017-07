Hosszú Katinka: maradt még bennem

Hosszú Katinkának sűrű délutánja volt a Duna Arénában: egy órán belül a 200 méter gyors döntőjében és a 200 méter pillangó elődöntőjében is érdekelt volt. Előbbi számban az első száz után még a harmadik volt, de végül nem bírta a hajrát, és a hetedik lett 1:56.35 perces idővel.

„Tudtam, hogy ebben a számban a dobogótól a nyolcadik helyig bármi lehet.

Szerettem volna jobbat, de örülök, hogy egy ilyen döntőben részt vehettem.

Megvolt az aranyérem 200 vegyesen, most szeretném élvezni, hogy itthon versenyezhetünk” – mondta a háromszoros olimpiai bajnok, aki jelezte, nem csalódott amiatt sem, hogy nem tudta megjavítani az egyéni legjobbját.

Az InfoRádió kérdésére arról beszélt, hogy nem lepte meg Federica Pellegrini győzelme, „benne volt a pakliban”, hogy megelőzi Katie Ledeckyt.

A 200 méteres pillangó elődöntőjében Hosszú Katinka és Szilágyi Liliána egy futamban volt érdekelt. A 20 éves magyar úszó kezdett jobban, aztán a német Hentke állt az élre, és elsőként is csapott célba, mögötte Belmonte, Hosszú és Szilágyi volt a sorrend. Az idők alapján mindkét magyar továbbjutott, a hatodik (2:07.37) és a hetedik (2:07.67) eredménnyel. A finálét csütörtökön 18:34-kor rendezik.

„Van még bennem, hogy mennyi, az majd kiderül. Remélem, hogy tudjuk húzni egymást Liluval” – mondta.

Szilágyi Liliána is elégedetten nyilatkozott.

„Már nagyon összpontosítok a fináléra, belül roppant boldog vagyok, a döntő volt a célom, ez most össze is jött. Erősen kezdtem, talán túl gyors ritmust is választottam az elején, így egy rendkívül nehéz futam lett belőle. Kicsit görcsösebb is voltam, a tavalyi olimpia óta egy középdöntős úszás mentálisan jobban igénybe vesz. Tudom, hogy hol tudok még javulni, meglátjuk, ez mire lesz elég” – emelte ki.

