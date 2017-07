Märcz: nem látok idegességet a játékosokon

Märcz Tamás szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott felszabadultan játszott az oroszok ellen 14-5-re megnyert negyeddöntőben.

„Fontos ponton vagyunk túl a negyeddöntős sikerrel. Csalóka az eredmény, mert egy jó orosz csapattal játszottunk, és kellett a megfelelő koncentráltság a nagy különbségű győzelemhez. Korán el tudtuk dönteni a meccset, nagyszerűen játszottunk, sok jó egyéni teljesítmény járult hozzá a sikerhez.

Nem nyomasztott minket a teher

egyáltalán. De azt a meccset már lezártuk, és csak a görögök elleni elődöntővel foglalkozunk” - fejtette ki.

A szakvezető azt mondta: fizikailag és mentálisan is jó állapotban várja a csapat az elődöntőt.

„Örömmel látom a bemelegítéskor a mérkőzésre ráhangolódott arcokat, de nem látom az idegességet a játékosokon.

Nincs hiány a magabiztosságból és önbizalomból, ennek csütörtökön is így kell lennie.

Az volt a terv, hogy meccsről meccsre érjen egyre inkább csapattá a válogatott, és ez működik is. Csak a következő feladatra koncentrálunk, rajtunk nem fog múlni a siker” - emelte ki.

Märcz Tamás szerint jó csapat a görög, amely nem véletlenül jutott be a négy közé, de legyőzhető, és ha a magyar együttes meg tudja ismételni eddigi teljesítményét, akkor képes is nyerni.

„Még nehezebb ellenféllel játszunk, még jobb teljesítményre kell magunkat serkenti. Nem szabad az oroszok elleni negyeddöntőből kiindulni, egy más típusú vízilabdát játszó csapat ellen kell felkészülnünk. A görög vízilabda fejlődik, klub- és válogatott szinten is jó eredményeket érnek el. A válogatott többsége az Olympiakoszban játszik, ahol a szövetségi kapitány egész évben együtt dolgozik velünk. Ha olyan jól lövünk, mint az oroszok ellen, akkor komoly esélyünk lehet. Ha keményebb fizikai játék lesz, akkor abban is felvesszük velük a kesztyűt” - hangsúlyozta a szövetségi kapitány, aki megismételte, továbbra is az éremszerzés a cél, és ennek elérésére két lehetősége van a csapatnak.

