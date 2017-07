Joó Sára 50 méter háton megjavította egyéni legjobbját, de nem jutott tovább.

"Nagyon boldog vagyok, hogy délelőtt képes voltam egyéni csúcsot úszni, ez volt a legfőbb célom. Erre az évre sikerült összeszednem magam, ez meg is látszott most a teljesítményemen. Úsztam már korábban hazai közönség előtt az Európa-bajnokságokon kétszer is, de azért ez egészen más hangulatú esemény, fantasztikus volt a családom, a barátaim előtt versenyezni egy világbajnokságon" - mondta a vb honlapja szerint.