Budapesten is hatodik a női 4x200 méteres gyorsváltó

A háromszoros olimpiai bajnok 2:06.02 perces idővel csapott célba, míg a szám másik magyar indulója, Szilágyi Liliána 2:07.58 perccel hetedik lett.

Hosszú keményen kezdett, fél távnál elsőként fordult, majd az utolsó 50-nek a harmadik helyről vágott neki. Hatalmas hajrába kezdett, és ugyan az első két hely valamelyikére nem igazán volt esélye, de magabiztosan szerezte meg a bronzérmet az olimpiai bajnok spanyol Mireia Belmonte és a német Franziska Hentke mögött. Az Eb-ezüstérmes Szilágyi végig a 7-8. helyen úszott.

"Majdnem jobban örültem ennek a bronznak, mint a kétszáz vegyesen szerzett aranynak, mert arra mindenki számított és elvárta" - mondta Hosszú, aki 2009 és 2013 után szerzett vb-bronzot ebben a számban. Hozzátette, ilyen időt négy éve nem úszott, de kicsivel tovább tartott az új technika elsajátítása.

Nem sokkal később a Késely Ajna, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn, Hosszú Katinka összeállítású 4x200 méteres gyorsváltó hatodik helyen végzett. A négyes egy helyen változott a délelőttihez képest, Hosszú váltotta Gyurinovics Fannit, és a váltó végül 7:51.33 perces idővel csapott célba.

Elsőként a 15 éves Késely állt rajtkőre, volt ugyan ötödik is, de csak hetedikként ért be. Ezt követően Jakabos ugrott a medencébe, de nem tudott faragni a hátrányon. Verrasztó sem tudta feljebb hozni a csapatot, így Hosszú nagy feladat elé nézett. Száz méter után már a hatodik volt, de talán kissé el is fáradt ennek a hátránynak a ledolgozásában, így az utolsó 50-en már nem tudott előrébb jönni.

Ami a férfiakat illeti, Bernek Péter 1:55.79 perccel hatodikként jutott a 200 méter hát pénteki döntőjébe, Telegdy Ádám pedig 1:56.69 perccel a kilencedik helyen zárt. Az első elődöntőben a táv felénél a középmezőnyben voltak a magyarok, a hajrát követően végül Bernek holtversenyben harmadikként, Telegdy ötödiknek csapott célba. Előbbi megjavította 1:55.88-as, 2012-es országos csúcsát, utóbbi pedig nagyot faragott egyéni legjobbjából (1:57.17).

