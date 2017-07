Gyurta Dániel kiesett, még a középdöntőbe sem jutott be

A 200 méteres mellúszás háromszoros világbajnoka, Gyurta Dániel nem jutott be még a legjobb 16 közé sem a budapesti világbajnokságon, miután futamában csak a hatodik, összesítésben a 17. lett.

Gyurta Dániel, a 200 mell háromszoros világbajnoka ezúttal csak 3. futamba kapott besorolást, és ott is a 2-es pályára. Az első fordulóhoz negyediknek ért, a féltávnál a hatodik helyre csúszott vissza, az utolsó hosszt is ebben a pozícióban kezdte, és a legendás hajrája sem segített, csak 6. helyen ért be.

Már ekkor sejteni lehetett, hogy a 2:11,28 perces ideje, amely a legjobbjától négy másodperccel marad el, nem lesz elég még a középdöntőbe jutásra sem. Végül hajszállal csúszott le a továbbjutásról, a 17. helyen végzett.

