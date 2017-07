Gyurta Dániel: nem olyan vagyok, aki feladja

Ahogy a riói olimpián, úgy a budapesti világbajnokságon sem jutott tovább a 200 méter mell selejtezőjéből Gyurta Dániel. London olimpiai bajnoka hatodik lett előfutamában 2:11.28 másodperccel, majd a következő két selejtezőben még tizenegyen úsztak nála jobbat, így kiszorult az elődöntőből. A még éppen bejutó helyhez 2:11-es idő elég lett volna.

„Számítottam arra az idő láttán, hogy nem lesz meg a középdöntő, nem ért meglepetésként. Csak egy kicsi kellett volna megint. Ezzel együtt nem vagyok csalódott, mindent megtettem ebben az évben, ahogyan tavaly is. Ennek most valamiért így kellett lennie” – mondta a háromszoros világbajnok.

Az Újpest úszója kiemelte, hogy

volt már ilyen, sőt, sokkal rosszabb helyzetben is 2004 után.

„Akkor ki tudtam jönni belőle, most is ez a cél. Semmiképp sem szeretnék változtatni azon a munkán, amit elkezdtünk Nagy Józseffel tavaly októberben. Persze 17 év után nagyon nehéz megváltoztatni a technikámat, a mozgásomat, az edzésmunkámat, de menni kell előre” – jelentette ki.

Arra a kérdésre, hogy mit érez egy olimpiai bajnok, amikor mindenki azt kérdi tőle, miért nem megy jobban, azt mondta: eddig sokkal többször kellett a győzelemről beszélnie.

„A sport, ráadásul a mellúszás pont ilyen, a legnehezebb úszásnem, mindennap újra kell tanulni az úszást, a technikát. De menni kell előre: nem az a típusú ember vagyok, aki feladja. Most is felálltam, itt voltam, és bárkinek szívesen a szemébe nézek.”

Motivációt abban talál, hogy magának be tudja bizonyítani: ha egyszer már visszatért, akkor ez most is sikerül.

„Erre a legjobb példa Cseh László, de mondhatnám Hosszú Katinkát is, aki a londoni olimpia után pont abban a helyzetben volt, amilyenben most én is.

Az a célom, hogy visszatérjek.”

Gyurta Dániel egyelőre nem érzi azt, hogy elég volt neki az úszásból.

„Úgy érzem, hogy sokkal inkább versenyző, mintsem versenyre járó típus vagyok. Nem könnyű mindennap lejárni az edzésekre, minden hajnalban felkelni, hogy de szeretem csinálni, és ezzel tudok előre lépni” – tette hozzá.

Mint mondta, egyedül azért csalódott, hogy szerdán hibázott a váltásnál a vegyes vegyesváltó elődöntőjében, amiért kizárták a csapatot. Ha Sós Csaba szövetségi kapitány úgy dönt, hogy korábbi hibái ellenére is számít rá, akkor szeretne indulni a férfi vegyesváltóval.

