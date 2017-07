Két hátúszó és a női gyorsváltó továbbjutott, Gyurta elbukott

Az előfutamban a 25 éves Bernek - a szám 2010-es ifjúsági olimpiai bajnoka - nagyszerűen szerepelt, a táv felénél közel egy testhossz volt az előnye. A hajrában az amerikai Ryan Murphy megelőzte, de így is kiváló, 1:56.53-as idővel ért célba, amely közel van az 1:55.88-as, 2012-es országos csúcsához.

A 21 esztendős Telegdy lassan kezdett, de folyamatosan jött fel, s végül 1:57.41-es idővel negyedikként ért célba, bő két tizedre megközelítette 1:57.17-es egyéni legjobbját.

A női 4x200-as gyorsváltóra csak tíz csapat nevezett, így egyetlen futamban döntötték el, hogy melyik nyolc indulhat az esti döntőben. A Késely Ajna, Verrasztó Evelyn, Jakabos Zsuzsanna, Gyurinovics Fanni összeállítású négyes 7:55.77 perces idővel a hetedik helyen végzett, azaz ott lesz a fináléban.

A 2012-es olimpiai bajnok Gyurta Dániel a 17. lett 200 méter mellen, így nem jutott be az elődöntőbe. Gyurta nem kezdte jól a hazai világbajnokságot, hiszen 100 méter mellen az előfutamok után a 26. helyen zárt, majd a 4x100 méteres vegyes vegyesváltó tagjaként elkapkodta a beugrást - 11 századdal -, ami miatt kizárták a magyar stafétát. Ezzel együtt hatalmas ovációval üdvözölte a közönség a háromszoros világbajnokot, korábbi világcsúcstartót, aki évekig verhetetlennek számított az egyik legkeményebb számban. Gyurta a harmadik előfutamban kapott helyet, a 2-es pályán indulva hosszú tempókkal úszott, a táv felénél hatodiknak fordult. Megpróbált ugyan hajrázni, de 2:11.28 perces idővel csak a hatodik lett, ez pedig mindössze a 17. helyhez volt elég. Gyurta, aki a tavalyi riói olimpián is pontosan ilyen időt úszott, s akkor is 17. lett, így magyarázta teljesítményét.

Gyurinovics Fanni a 28. helyen végzett 100 méter gyorson. A 15 esztendős magyar versenyző, a magyar csapat legfiatalabb tagja, 55.86-os idővel - amely több mint négy tizeddel rosszabb az idén úszott 55.43-as egyéni csúcsánál - csapott célba.

Sebestyén Dalma a 22. helyen zárt 200 méter mellen. A 20 éves magyar versenyző 2:29.35 perces idővel - egyéni legjobbja 2:26.47 - futamában csak a hetedik lett.

