Megszólalt Gyurta Dániel a nagy kudarc után

"Az első 100 méter úgy sikerült, ahogy elterveztünk, aztán nem tudtam ritmust váltani. Már tavaly is ez volt a gond.

Beragadok, pedig korábban éppen ez volt az erősségem, hogy a végén tudtam gyorsítani"

- mondta Gyurta Dániel az M4 Sportnak, miután csak hatodik lett előfutamában, és nem jutot be a középdöntőbe.

"Akármit is értem el a múltban, nem számít, nagyon kemény a mellúszás, nap mint nap újra kell tanulni. Ez most egy ilyen periódus, volt is ilyen már a pályafutásomban, és visszakapaszkodtam, most megint ezen dolgozunk Nagy Józseffel" - mondta a táv háromszoros világbajnoka, aki a riói olimpia után váltott edzőt, és

most új technika elsajátításán is dolgozik.

"Kevesen vagyunk, akik már a 2003-as világbajnokság óta ott vagyunk az élmezőnyben, talán csak még Cseh Laci. Az ő példáját szeretném követni. Most ez egy tanulási folyamat, nem megy egyik napról a másikra, de

vissza akarok térni oda, ahol voltam"

- mondta Gyurta Dániel.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!