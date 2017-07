"Nagyon erős kezdést próbáltam, talán túl erős is volt, de a végén már tartalékoltam. Jó az állóképességem, akár nyolc napon át is bírnám, persze ilyen közönség mellett nem lehet másképp úszni. Délután azért lassabban kell kezdenem, de ez most fájt, de fájnia is kellett" - mondta az M4 Sportnak a 200 háton a második legjobb időt úszó Bernek Péter.

"Az első 100-at meg sem éreztem, úgy szurkoltak, kirázott a hideg a rajt előtt. Nem gondoltam, volna, hogy ilyen lesz az eredményem, mert nem vagyok egy nagy reggeli úszó" - mondta a középdöntőt a 8. helyen váró Telegdy Ádám.