Cseh László ezt tanácsolja Gyurta Dánielnek

Cseh László 31 évesen is megpróbál a rajtján javítani, hogy 100 méter pillangóúszásban is eredményes legyen a budapesti világbajnokságon. A világbajnoki ezüstérmes a sajtó – köztük az InfoRádió – kérdéseire beszélt arról is, hogy mikor vált tudatosabbá, hogyan tudott leadni tíz kilogrammot néhány hónap alatt és mit javasol Gyurta Dánielnek.