Izgult, de még jobb lehet az új magyar úszósztár

Aki eddig nem hallott róla, jegyezze meg Milák Kristóf nevét: a 17 éves úszó egy nap alatt kétszer is megjavította a junior világrekordot 100 méter pillangón, és már a magyar csúcsot is ő tartja, pedig nem ez az erősebb száma. Úgy vélte, a szombati döntőre még jobb lehet. Cseh László reméli, hogy kettejük közül legalább az egyik dobogóra állhat.

Nem tévedett Milák Kristóf, amikor délelőtt azt mondta, bőven maradt még benne a 100 méteres pillangóúszás elődöntőjére is. A mindössze 17 éves úszó nagyszerű versenyzéssel tovább javította délelőtti junior világcsúcsát, egyúttal 50.77 másodperces idejével megdöntötte Cseh Lászlónak a londoni Európa-bajnokságon felállított tavalyi országos rekordját is (50.86). A magyar versenyző futamában és összesítésben a harmadik helyen jutott a fináléba, megelőzve az olimpiai címvédő szingapúri Joseph Schoolingot is.

Zavarba jött, amikor meglátta a rá várakozó újságírók hadát, és elismerte, hogy izgult a futam előtt, ezért sikerült rosszul a rajtja.

„Remélem, hogy ezen az időn is tudok még javítani. Nem merek ígérni semmit, de a döntőben bármi megtörténhet.

Ki vagyok pihenve, mert ez az egyetlen számom a vb-n. Amikor megláttam, hogy az ifjúsági Eb-n úszott időmmel harmadik lettem volna 200-on, az feldobott és motivált a 100 méterre. Ha már 200-on nem indulhattam, akkor szeretnék egy jót úszni a másik távon” – nyilatkozta.

Milák azt mondta, az edzője azt kérte tőle, hogy a rajt, a forduló és a célba érkezés legyen jó, és végül ebből kettő jó is lett.

Úgy vélte, hogy a legjobb idővel továbbjutó amerikai Caeleb Dressel messze van, de nem tudja még, hogy kit lehet megfogni majd a döntőben és kit nem.

A szombat délutáni fináléra ugyanúgy készül, mint eddig, délelőtt is edzeni fog, mert jó állapotban érzi magát.

Cseh László elképesztő hajrával lett futamában második 51.16 másodperccel, és összesítésben a hatodik idővel kvalifikálta magát a fináléba.

„Megbeszéltük az edzőmmel, hogy nekem nem az első 50-en kell megnyernem a versenyt, hanem a táv második felében jönnöm. Ennek is köszönhető, hogy most Milák Kristóf megdöntötte az országos csúcsomat, hiszen a jó kezdés nem árt. Abba a helyzetbe kerültem, hogy

nekem kell a fiatalok után mennem, de valamilyen szinten örülök ennek”

– jelentette ki.

A Kazanyban és Rióban ebben a számban ezüstérmes úszó azt mondta, amikor szeptemberben újrakezdi az edzéseket, akkor az első 50 méter dinamikáján kell javítania, annak alaptétele pedig a rajt és a kidelfinezés.

„Azt nem tudom, hogy hol fogok három tizedet találni a döntőre.

Ha megszakadok, a mozdulatot, az egész rajtot akkor sem tudom megtanulni fél nap alatt. Ezt a nulláról kell felépíteni” – mondta.

Kiemelte: fel van dobódva, azzal együtt, hogy megdöntötték a rekordját.

„Így legalább nem rajtam van a teher, nem én vagyok az esélyes, én csak úszkálok majd a döntőben” – közölte mosolyogva.

Hangsúlyozta, hogy mindent megpróbál majd a fináléban, és reméli, hogy legalább egy magyar a dobogón lesz.

„Meglepődtem, hogy Chad Le Clos nem került be. Én is aggódtam kicsit, hogy nem úgy jön ki a lépés, de nagyon jól ment az utolsó 50 méter, aminek örülök. A második futam szenzációsat úszott,

Kristóf is fantasztikus,

már az ifi Eb-n is láttam, hogy nagy dolgokra lehet képes. Fel kell vennem a harcot” – fejtette ki.

