Újra a vízben Hosszú, Kapás és Cseh, befejezi a női csapat - a program

Pénteken a Duna Arénában három olyan úszószámnak is elkezdődnek a selejtezői, amelyekben érmet lehet remélni a magyar sportolóktól a világbajnokságon. A női vízilabda-válogatott a szép búcsúban reménykedik Olaszország ellen.

Cseh László férfi 100 méter pillangóúszásban két éve Kazanyban és tavaly az olimpián is ezüstérmet szerzett, most pedig azzal a céllal indul, hogy ismét megörvendeztesse a budapesti közönséget a hosszabbik távon elért második helye után. A selejtezőben nem került azonos futamba jó barátjával, Chad Le Clos-val, aki 200-on legyőzte, legnagyobb ellenfele a francia Mehdy Metella és a lengyel Konrad Czerniak lehet. A már említett dél-afrikai, a szám címvédője, valamint az olimpiai bajnok Joseph Schooling az utolsó futamban indul, együtt Milák Kristóffal. A 17 éves tehetség az ifjúsági Eb sikerei után a vb-n is bizonyíthat.

Női 200 méteres hátúszásban Hosszú Katinka és Burián Kata az utolsó futamban lesz érdekelt. Az Iron Lady ebben a számban második lett tavaly Rióban, és akkori legyőzője, Maya DiRado visszavonult. Idén a tizedik helyen áll a világranglistán, mivel saját elmondása szerint az utóbbi időben inkább a pillangót tökéletesítette. Negyvenöt századdal jobb időt úszott idén a másik magyar, a 21 éves Burián Kata, aki ezzel a rangsor második helyén áll. Tavaly lemaradt az olimpiáról, de Plagányi Zsolthoz – Cseh László és Németh Nándor edzője – kerülve újra nagyszerű formába került. Célja, hogy döntős legyen az általa tisztelt Hosszú Katinkával együtt. A két magyar dolgát az amerikai Kathleen Baker és az ausztrál Emily Seebohm nehezítheti meg, mindketten 2:07-en belüli időt úsztak már idén.

Női 800 gyorson az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka és Késely Ajna a harmadik előfutamban úszik, a világranglista második Leah Smith és az 1500-on harmadik olasz Simona Quadarella mellett. A favorit Katie Ledecky az utolsó selejtezőbe került. A vb-n mutatott forma alapján a két magyar a döntőbe várható.

A délutáni programban Bernek Péter döntőt úszik 200 méter háton, és célja, hogy tovább javítsa az országos csúcsot.

A férfi 4x200-as gyorsváltónak 17 csapat közül kell kiharcolnia a fináléba jutást. A nyitónapon bronzérmes 4x100-as váltó több tagja is szerepet kap az egységben, amely akár ismét meglepetést okozhat.

A Margitszigeten a magyar női vízilabda-válogatott kora délután játssza utolsó világbajnoki mérkőzését Olaszország ellen. A tét az ötödik hely megszerzése. Bíró Attila szövetségi kapitány reméli, hogy a görögök legyőzése lökést ad a lányoknak a Kanada elleni kudarc után. Az esti fináléban az esélyes amerikaiak a spanyolokkal találkoznak.

A program

úszás (Duna Aréna):

előfutamok 9.30:

férfi 50 m gyors (Takács Krisztián, Lobanovszkij Maxim)

női 50 m pillangó (Molnár Flóra)

férfi 100 m pillangó (Cseh László, Milák Kristóf)

női 200 m hát (Hosszú Katinka, Burián Kata)

férfi 4x200 m gyorsváltó (Magyarország)

női 800 m gyors (Kapás Boglárka, Késely Ajna)

elődöntők, döntők 17.30:

női 100 m gyors (döntő)

férfi 200 m hát (döntő, Bernek Péter)

női 200 m hát (elődöntő

férfi 50 m gyors (elődöntő

női 200 m mell (döntő)

férfi 100 m pillangó (elődöntő)

női 50 m pillangó (elődöntő

férfi 200 m mell (döntő)

férfi 4x200 m gyorsváltó (döntő)

vízilabda (Margitsziget), nők:

a 7. helyért: Ausztrália-Görögország 12.00

az 5. helyért: Magyarország-Olaszország 13.30

a 3. helyért: Oroszország-Kanada 15.00

döntő: Egyesült Államok-Spanyolország 20.30

