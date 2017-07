Beleszeretett Budapestbe a sztárúszó

Az 50 és 100 méteres mellúszásban is világbajnok és világcsúcstartó Adam Peaty már azon dolgozik, hogyan tudna tovább javítani az idején. A brit sztár elképedt a Duna Arénától és a magyar szurkolóktól is.

Talán a magyar úszókon kívül Adam Peaty kapta a legnagyobb ovációt a Duna Arénában. A brit mellúszó meg is dolgozott ezért, hiszen 50 és 100 méteren is nyert, ráadásul előbbi számban kétszer is megjavította a világrekordot, először elérve 26 másodpercen belüli eredményt.

Amikor egy, az Arena sportszergyártó által szervezett sajtóbeszélgetésen megkérdeztük tőle, hogy a kedvenc városává vált-e Budapest, nem tiltakozott.

„A Duna Aréna őrületes. Amikor egy magyar úszót mutattak be, óriási üvöltés fogadta, de nekem is szurkoltak, és ezt jó volt átélni.”

A 22 éves sportoló hozzátette, hogy a magyarok szenvedélyesen szeretik a sportot, és a létesítményt is a legjobbként jellemezte.

Kíváncsiak voltunk arra, mi a véleménye Gyurta Dánielről, akivel korábban többször csatázott 100 méteren.

„Biztosan megvan az oka, hogy miért nem sikerült bejutnia a döntőbe. Már nagyon fiatalon nagyszerű úszó volt, és fantasztikus, amit elért 2012-ben az olimpián. Van, aki azért jár így, mert valami betegség éri utol vagy lesérül. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy megítéljem, miért nem fizetődött ki az elvégzett munkája” – szólt a válasz.

A sajtóbeszélgetésen szóba került jellegzetes tetoválása is, amely egy oroszlánt ábrázol. Nagymamája, Mavis meg is lepte egy hasonló – de lemosható – tetkóval.

„A tetoválás az edzés miatt van. Amikor felébredek, és belenézek a tükörbe, amikor bemegyek az uszodába, ránézek, és arra emlékeztet, hogy a kemény munka és a kitartás segített győzelemre Rióban, az jut eszembe, hogy keményen és szenvedélyesen dolgozom a célomért” – mondta, hozzátéve, hogy hamarosan újabb dolgot varrat magára, de nem árulta el, hogy pontosan mit.

Céljait pedig világosan megfogalmazta: szeretne mindkét távon tovább javulni. 50 méteren a 25.50 másodperc környéki időt tűzte ki, míg 100-on 57 másodperc alá akar bejutni. Utóbbi számban 57.13-mal tartja a világcsúcsot. Egyelőre a hosszabb táv szerepel az olimpiai programban, így természetesen a címvédésre törekszik majd 2020-ban Tokióban.

De előbb még Budapesten újra átélheti a Duna Aréna atmoszféráját, hiszen a vegyes váltóval is rajthoz áll, ráadásul címvédőként.

