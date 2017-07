"Nyeretlen kétévesből" vb-éremesélyes - bemutatjuk Milák Kristófot

Milák Kristóf nevével először talán tavaly nyáron találkozhattak a sportot kedvelők: akkor a hódmezővásárhelyi ifjúsági Európa-bajnokságon aranyérmes lett 200 méter pillangón. Szélesebb körben pedig akkor figyelhettek fel rá, amikor áprilisban a debreceni országos bajnokságon legyőzte Cseh Lászlót 100 méter pillangón.

Most viszont már nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is letette a névjegyét, hiszen országos csúccsal, a junior világrekordot egy nap alatt kétszer is megdöntve, az olimpiai bajnok Joseph Schoolingnál is jobb időeredménnyel, a harmadik helyen jutott be a budapesti világbajnokság döntőjébe 100-on.

A 17 éves fiú az úszással nagycsoportos óvodás korában ismerkedett meg. Az Érd versenyzője, edzője pedig 2013 óta Selmeci Attila. Akkor keltette fel a figyelmét, amikor Milák a nyári gyermekbajnokságon 100 méter pillangón nyert. Kicsit talán meg is lepődött az edző, mert szépen úszott, nem várta volna tőle a kiemelkedő teljesítményt – írta korábban az utánpótlássport.hu.

2014-ig elsősorban háton remekelt, majd felkerült a repertoárjára a pillangó, de a gyors és a mellúszás sem ment neki rosszul. Selmeci már két évvel ezelőtt megjósolta, hogy a pillangó lehet a fő száma lesz.

„Kristóf sokra hivatott versenyző, kiválóak az adottságai.

Hosszú kar, hosszú láb, magas, könnyű a fajsúlya, ráadásul olyan delfinlába van, amire csak születni lehet. Az állóképessége is nagyszerű. Nem szeretek jósolgatni, de azt hiszem, ha ugyanilyen tempóban fejlődik, olyan sportoló lehet, aki még a sok sikert számláló magyar úszósportban is kiemelkedhet. Nagy tehetség, az biztos” – mondta a mesteredző még 2015-ben.

A már említett tavalyi ifi Eb-győzelemmel robbant be, ráadásul akkor két évvel idősebbek között versenyzett. Az Eb-címről Sós Csaba mostani szövetségi kapitány akkor úgy vélekedett, hogy Milák a ritmust, légzést váltogatva, gazdaságtalanul úszott:

„Nem tudja még úszni ezt a számot, s mégis nyert, ez már világszínvonal.”

Indulhatott volna a tavaly decemberi windsori felnőtt rövid pályás úszó-világbajnokságon, azonban nem utazhatott egészségi okok miatt. Több hétig nem edzhetett, januárban kezdte újra a munkát.

„Egy hónap kihagyás hosszú időnek számít, s mert problémám volt azzal, hogy kinyújtsam a lábamat, szinte újra kellett tanulnom járni meg úszni – mondta a 17 éves úszó szintén az utánpótlássport.hu-nak. Ekkor még úgy tűnt, a két korosztályos világversenyre készül, de az ob-n elért remek idővel bekerült a vb-csapatba is, igaz, nem erősebb számában, 200-on, mivel abban Cseh László és Kenderesi Tamás indulhatott.

Edzője, Selmeci Attila szerint az ob-n látszott, hogy jó úton jár az úszó, és őt is meglepte a győzelem, mert nem gondolta volna, hogy máris ekkorát tud fejlődni,

„Egy szinte nyeretlen kétéves óriási önbizalommal és akarattal küzdött végig, és megmutatta, hogy

nincsenek határok, amit a fejébe vesz, azt véghez is viszi”

– szólt az edzői jellemzés.

A három nagy idei viadalból az elsőt sikerrel teljesítette, hiszen 200 méter pillangón junior világcsúcsot repesztett, 50-en és 100-on pedig második lett. Akkor az InfoRádiónak azt mondta: kicsit aggódik is, hogy túl korán jött a jó eredmény az ifi vb előtt.

Néhány héttel ezelőtt már határozottan beszélt céljairól: „A döntő és az egyéni legjobban megjavítása a célja.

A hazai vb nagy ugródeszka és kihívás

nekem, sokan megismerhetik a nevemet.” Most, a vb-finálé előtt ki lehet jelenteni, hogy ezeket valóban elérte.

Selmeci Attila július elején még irreális elvárásnak nevezte a világbajnoki dobogót, de most már talán bátrabb, látva tanítványa magabiztos versenyzését.

„Kristóf, olyan volt, mint a legnagyobb művészek, akik felmennek a színpadra, kinyílnak, és tündökölni kezdenek. Óriási tehetség, kivételes adottságokkal. És ma beúszta magát a világ úszóelitjébe. Várom a szombatot” – mondta az utánpótlássport.hu-nak.

