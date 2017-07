Pólódöntő és izgalmak a Duna Arénában

Az 50 háton továbbjutó Bohus Richárd: "Még soha nem úsztam ilyen jól reggel, kicsit meg is lepődtem, mert görcsösnek éreztem magam. Nem éreztem annyira a fogást, túl lazák a vállaim és ezáltal jobban benyúlok a fejem fölé, mint kellene. Amerikában ezen is dolgoztunk rengeteget, de most nem annyira ment. Ennek megfelelően nagyon örülök, a 9. hely a selejtező után nagyon jó, és középdöntőben szeretnék még jobbat menni."