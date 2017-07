Szombat esti vb-láz - a program

Világbajnoki döntőt vív a magyar férfi vízilabda-válogatott szombaton este a Margitszigeten. A Duna Arénéban három úszószámban is magyar éremesélyes áll rajtkőre.

A Duna Arénában délelőtt három 50-es szám selejtezőit rendezik, majd a 4x100-as vegyes gyorsváltó próbálja meg kiharcolni a döntőbe jutást. Az 1500 méter előfutamában Kalmár Ákos és a nyíltvízen már egy ötödik és egy hetedik helyezést elérő Rasovszky Kristóf indul.

Délután következnek az igazi izgalmak. Először Hosszú Katinka áll rajtkőre a 200 méteres hátúszás döntőjében. A magyar klasszis olimpia ezüstérmes volt Rióban ezen a távon, de idén elmaradt az akkor úszott idejétől. A fináléba a hetedik helyen került be, így az 1-es pályán úszik majd. Azt mondta, a surranópálya akár kedvezhet is neki. Nem lesz könnyű dolga, mert az ausztrál Emily Seebohm, a kanadai Kylie Masse is 2:06 belüli időt ért el pénteken, és az amerikai Kathleen Bakert sem lehet leírni – de természetesen az Iron Ladyt sem.

A program szerint 18:13-kor rajtol el a férfi 100 méter pillangóúszás fináléja, benne két magyarral, a meglepetésember Milák Kristóffal és Cseh Lászlóval. A 17 éves érdi úszó pénteken megdöntötte az országos csúcsot, s kétszer a junior világrekordot is, és remélte, hogy még többre képes. Bízik abban, hogy a mellette úszó amerikai Caeleb Dressel húzza majd előre őt is. Cseh László a 7-es pályán, riói legyőzője, Joseph Schooling mellett fog versenyezni. A 31 éves kiválóság úgy érzi, teher nélkül indulhat a döntőben, de a jó szerepléshez még három tizedet le kellene faragni az idejéből. Reméli, hogy legalább egy magyar a dobogóra állhat majd.

És magyar éremben lehet bízni női 800-on gyorson, ha Kapás Boglárka meg tudja ismételni pénteki taktikus versenyzését. A fő esélyes az amerikai Katie Ledecky.

Este a Margitszigeten folytatódik a szuperszombat, egy magyar-horvát férfi vízilabda-döntővel. Korábban felvetődött a lehetősége annak, hogy a mérkőzést a Duna Arénába költöztetik, de ezt végül elvetették.

A magyar csapat eddig háromszor, 1973-ban, 2003-ban és 2013-ban nyerte meg a vb-t.

A legutóbb aranyérmes csapatból nyolcan ezúttal is vízbe szállnak.

A két együttes tíz évvel ezelőtt találkozott a fináléban, akkor a horvátok örülhettek, hosszabbítás után 9-8-re nyertek.

Märcz Tamás szövetségi kapitány szerint bombaerős a horvát csapat, amelynek nagyon kevés gyenge pontja van, de ez igaz a magyar válogatottra is. Reményei szerint meglelik és hatásosan ki is fogják tudni használni a rivális hiányosságait.

„Az a cél, hogy nyerjünk, s világbajnokok legyünk idehaza! Lehet, hogy csak az utolsó másodpercben születik meg a győzelmünk, de hogy

a végső sikerért mindent megteszünk, az egészen biztos”

– mondta a szakvezető.

A program

óriás-toronyugrás (Batthyány tér):

női döntő 12.15

úszás (Duna Aréna):

előfutamok 9.30:

női 50 m gyors (Molnár Flóra)

férfi 50 m hát (Bohus Richárd, Balog Gábor)

női 50 m mell (Sztankovics Anna)

4x100 m vegyes gyorsváltó (Magyarország)

férfi 1500 m gyors (Kalmár Ákos, Rasovszky Kristóf)

elődöntők, döntők 17.30:

női 50 m pillangó (döntő)

férfi 50 m gyors (döntő)

női 200 m hát (döntő, Hosszú Katinka)

női 50 m mell (elődöntő)

férfi 100 m pillangó (döntő, Cseh László, Milák Kristóf)

női 50 m gyors (elődöntő)

férfi 50 m hát (elődöntő)

női 800 m gyors (döntő, Kapás Boglárka)

4x100 m vegyes gyorsváltó (döntő)

vízilabda (Margitsziget):

férfiak:

a 7. helyért: Oroszország-Ausztrália 12.00

az 5. helyért: Montenegró-Olaszország 13.30

a 3. helyért: Görögország-Szerbia 15.00

döntő: Magyarország-Horvátország 20.30

