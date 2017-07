Märcz Tamás: "a vb-n minden felülmúlta a várakozásokat"

A világbajnokság hangulata és a magyar férfi vízilabda-válogatott szereplése is felülmúlta a várakozásokat - hangsúlyozta az InfoRádióban az ezüstérmes együttes szövetségi kapitány. Märcz Tamás úgy vélte, voltak olyan játékosok, akik a jövőben többet is hozzátehetnek a csapat teljesítményéhez, de voltak extra teljesítmények is.

A magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya elárulta, kicsit félt, hogy a hazai világbajnokság alatt nem fog tudni a mérkőzésekre figyelni, ezért arra is ügyelt, csak a medencébe nézzen.

„Várakozásokon felüli volt minden szempontból. Gondoltam, hogy libabőrös leszek, amikor bevonulnak a fiúk, ez hatványozottan igaz volt.

Óriási érzelmek voltak.

Arra kellett figyelni, hogy ne nagyon nézzek ki a medencéből, csak a játékosokra koncentráljak.”

Märcz Tamás hozzátette, szerencsére volt néhány könnyebb mérkőzés, amikor már a vége előtt felnézhetett.

„Jó érzés volt látni, hogy mennyien vannak a lelátókon.”

A szövetségi kapitány kiemelte, az emberelőnyök kihasználásában kell fejlődni, bár voltak olyan meccsek, amelyeken az is jól működött.

„Egy koncepciót képzelek el, hogyan kéne ennek működnie. Talán nem volt elég az idő erre, de látok javulást.”

Az egyéni teljesítményekről szólva Märcz Tamás kiemelte, volt olyan is, aki díjat is kapott – Nagy Viktor és Vámos Márton -, de Varga Dénes is kimagaslóan játszott, a védőink is extra teljesítményt nyújtottak.

„Volt olyan is, aki még tud jobb lenni. A felkészülés során jobban játszott, de most nem. Nem mindenkinek sikerül jól egy világesemény – ezt el tudom fogadni. A játékosokat elemezve arra fogunk törekedni, hogy megfejtsük, esetleg kinek miért nem sikerült.

Märcz Tamás elmondta, a játékosokkal egyenként is szeretne beszélgetni a fejlődés lehetőségeiről, de, mint mondta, lehet, hogy ez csak szeptemberben fog megtörténni. A szövetségi kapitány hozzátette, a felkészülés során majdnem minden taktikai elembe belenyúlt, volt, aminek automatizmussá tételére nem volt idő.

„A döntőben elővettünk például olyan elemet, amit az időhiány miatt még nem tud stabilan a csapat, de így is működött.

Ha dolgozunk rajta, ezek is még jobbak lesznek.

Erre lesz jó, hogy már szeptember-októbertől egy bővebb keret együtt dolgozhat.”

Kapcsolódó hanganyagok Märcz Tamás: "Minden felülmúlta a várakozásokat" Meghallgatom

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!