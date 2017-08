Vámos Márton: "Most négy hétig nem gondolok vízilabdára"

A magyar férfi vízilabda-válogatott nem koncentrált eléggé a világbajnokság döntőjének első negyedében, ezért vezethetett a horvát együttes 4-0-ra - hangsúlyozta Vámos Márton. A vb legjobbjának választott átlövő kiemelte, hogy igyekszik a jövőben is a nemzeti együttes vezéréhez méltó játékot nyújtani.

A világbajnoki ezüstérmes vízilabda-válogatott kulcsembere, Vámos Márton elmondta, annyi üzenetet kapott, hogy bár igyekszik, nem tud mindre válaszolni.

„Az, hogy a szurkolók ennyire pozitívak velünk, az kicsit feledteti azt, hogy nem mi nyertük az aranyat, de nem fogjuk elfelejteni ezt a vb-döntőt, és hogy így elrontottuk az első negyedet. A jövőben ez jó példa lesz arra, hogy ha döntőbe jutunk, hogyan kell elkezdeni a meccset.”

A vb legjobb vízilabdázójának választott átlövő elmondta, a következő négy hétben pihenni fog, csak utána gondol először vízilabdára.

„Tizenkét hónapból kell egy a regenerálódásra. Utána lehet, hogy szebben fog csillogni. Még friss az élmény.”

Vámos Márton úgy vélte, a magyar válogatott dekoncentráltan kezdte a világbajnoki döntőt.

„Hat a hat ellen kicsit puhán játszottunk. Három gólt figyelmetlenségből kaptunk. Utána sikerült összeszedni magunkat és kiegyenlíteni. Utána megint jöttek olyan gólok, amelyek szerencsétlenek: blokkról bepattant lövések voltak.”

A vízilabda-válogatott játékosa hozzátette,

elemezni fogják a meccset és tanulnak belőle.

Vámos Márton óriási felelősségnek érzi, motiválja, hogy elvárják tőle, a nemzeti csapat vezére legyen.

„Azért dolgozom, hogy ennek a szerepkörnek megfeleljek a későbbiekben is. Képesnek tartom magam erre. A klubéletben is, a Szolnoknál az elmúlt évben is vezéregyéniség voltam, megszoktam, nem újdonság, meg tudok felelni ennek.”

