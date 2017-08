Bohus Richárd: "Már megéri, hogy maradjak"

„Lassan már kezd beépülni az információ. Az elején még hihetetlen volt. Másnap ugyanúgy keltem fel, mint előtte, nem jutott el az agyamig az az impulzus, hogy ilyen közönség előtt úsztunk - most is kiráz a hideg - és a világ harmadik legjobb váltóját tudtuk összerakni úgy, hogy előtte nem is kerültünk döntőbe.”

Bohus Richárd hangsúlyozta, meg kell tanulnia felfogni a jó eredményeket. Felidézte, a váltó után extázisban volt, feküdt az ágyban és nem tudta felfogni a sikert.

„Nyilván jobban tudok 100 gyorsat úszni,

de nem bírtam visszarakni magam a versenyzés közegébe. Másként képzeltem el, kicsit kibillentett, de nagyon pozitívan.”

Bohus Richárd elmondta, a hétvégén kéthetes pihenésre indul.

„Kicsit elmegyek innen. Kell is, mert mióta a két kéztörésemből visszatértem, nem volt két napnál több szabadidőm. Én nem olyan vagyok, mint (Verrasztó) Dávid vagy (Kozma) Dominik, akik csak mennek, mennek, nekem kell a pihenés. Én ilyen alkat vagyok, sok időbe telt, mire az edzőim elfogadták ezt.”

A Békéscsaba világbajnoki bronzérmes úszója úgy fogalmazott, ki kell éhezni a következő szezonra. Bohus Richárd elárulta, a világbajnokság előtt úgy gondolta, az lesz az utolsó versenye, de most már másként vélekedik, hogy tudja, mikre képes egy váltóért.

„Lehet, hogy egyéniben nem is kéne úsznom, csak váltóban, mert olyankor önkívületi állapotban vagyok.

Át kell értékelnem mindent, most már úgy érzem, megéri, hogy maradjak.”

