Kiss Gergely: Csodálatos ez a szeretetörvény

„Fantasztikus érzés ekkora játékosok között játszani, még akkor is, ha a sors megadta nekem, hogy a legeredményesebbek közé tartozzak.

Néha csak mint Kiss Gergő, a labdát imádó ember néz körül és olyan csuklókat, mozdulatokat, akciókat lát, hogy tapsol örömében. Ehhez hozzájön a közönség fantasztikus szeretete.”

A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó hozzátette, csodálatos, hogy az emberek felidézik a 17 és a 13 évvel ezelőtti sikereket és újra olyan szeretetet adnak, mint amilyennel annak idején elárasztották a csapatot. Sok korosztályban, sok csapat verseng, az ő meccseiken is vannak nézők. Kiss Gergely kiemelte, jó látni, hogy jönnek-mennek a városban a külföldi csapat képviselői is.

„A külföldi csapatok nagy része azért jön, hogy lássa Budapestet és találkozzanak a régi sporttársakkal. Van egy fesztivál jellege is, a legjobbak pedig az aranyéremért küzdenek.”

A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó elmondta, a nyugat-európai csapatokra jellemző, hogy negyven-ötven fölött is jó karban vannak a volt sportolók, különböző teljesítménysportokat – futás, úszás, kerékpározás - űznek a vízilabdázás mellett, tehát

a folytatásban lesz egy-két fizikailag erős ellenfelük.

„A csoportunkat nagyon simán nyertük, a török és az olasz ellenfeleinket szép megmozdulásokkal, sok góllal győztük le. Számunkra fontos az a szeretetörvény, ami a csapaton belül és a közönséggel együtt is működik. Minden szinten próbálunk játszani: svédcsavar, távoli bomba, keresztpassz, közeli ziccer, ejtésgól, levegőben labdaszerzés mellett sok nevetés is van. Ha valaki hibázik, régi, gyermeteg hibáját elköveti, jól kinevetjük. Ezt a közönség is érzi. Van egy-két vicces beszólás is, ami hallatszik is.”

Nem fuldokolnak - Székely Bulcsú, Molnár Tamás és Kiss Gergely

Van sportértéke, minősége, "nem vergődünk, fuldoklunk," sőt vannak olyan megoldások, amelyek az első osztályban is bőven megállnák a helyüket, mellette pedig sok a mosoly és az érzelem – foglalta össze Kiss Gergely.

