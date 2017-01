2017 várható tudományos szenzációi

Idén még több ember életét mentheti meg a génszerkesztés, életre kelthetjük a már kipusztult fajokat, és megakadályozhatjuk újabbak kipusztulását, a Cassini űrszonda becsapódik a Szaturnuszba, és a menopauza után is szülhetnek nők gyereket, ám egyre több ember hal meg bakteriális fertőzések következtében.

A génszerkesztés újabb életeket ment

Már 2015-ben megmentették egy Layla nevű kisgyermek életét úgy, hogy génszerkesztett immunsejtekkel kezelték a leukémiáját. 2017-re az eljárás – a több országban engedélyezett emberes kísérleteknek köszönhetően – már sokak életét mentheti meg. Ha a kísérletek biztonságosnak bizonyulnak, akkor a génszerkesztés módszere elterjedhet a gyógyításban.

A kiterjesztett valóság elkezdi kiszorítani a virtuális valóság

Piacra kerül több eszköz, hogy a szemünk elé vetítsen olyan képeket, amelyek most csak képernyőkön, vagy sisakokon keresztül élvezhetők. Az idén viszont már az utcán sétálva valós időben láthatjuk például a szembejövő emberek engedélyezett profiladatait, a térképek iránymutatásait vagy mondjuk a kirakatokra pillantva felvillanó ikonok jelzik majd az akciós árukat.

Megszakadhat a fajok kipusztulásának folyamata

A fejlődő génszerkesztési és őssejt-technológiai módszereknek köszönhetően sikerülhet a kihalás szélére sodródott állatfajok megmentése a terméketlen egyedek klónozásával. Ha a dinoszauruszokat nem is lehet majd feltámasztani, de intakt DNS-minták rokon fajokba szerkesztésével sikerülhet a már kipusztultnak tekintett fajok életre keltése és újraszaporítása.

A Cassini befejezi küldetését és becsapódik a Szaturnuszba

Az űrszondát szeptember közepén tervezett manőverrel belevezetik a bolygó sűrű légkörébe, ahol több ezer fokon teljesen elég. Mindezzel a tudósok kizárják annak lehetőségét, hogy az eszközön esetleg megmaradt földi eredetű baktériumok vagy gombák megfertőzzék az óriásbolygó valamelyik holdját, amelyen esetleg nem földi eredetű élet is lehetséges.

Először szülheti meg menopauzán már átesett nő saját biológiai gyermekét

Athénban, Egyiptomban és New Yorkban folynak kísérletek a menopauza visszafordítására őssejt-befecskendezéses módszerrel. Az eljárások erősen vitatottak, sőt a tudósok egy része azt sem ismeri el, hogy egyáltalán léteznek a petefészek őssejtek – amelyek felhasználására állítólag a sejtfiatalító eljárás épül.

Képesek lehetünk a gondolatolvasásra és gondolataink átvitelére

Egyelőre szó sincs a klasszikus értelembe vett telepátiáról. Ugyanakkor a transzkraniális mágneses stimuláció már most is létező módszerének továbbfejlesztésével, a megfelelő elektródákkal ellátott sisakot viselő személyek képesek lehetnek bizonyos gondolatok, szándékok felismerésére sőt, akár egymás cselekedeteinek befolyásolására is.

Csúcsot dönt az antibiotikum-rezisztencia

Egyre több ember hal meg bakteriális fertőzések következtében. Az állattenyésztésben 2017-ben már több antibiotikumot használnak, mint az emberi gyógyításban, aminek következtében egyszerű légúti vagy húgyúti fertőzések is gyógyíthatatlanná válnak.

Áttörés várható a gravitációs hullámok kutatásában

Lézer interferométeres készülékekkel a LIGO program keretében 2016 februárjában amerikai kutatók először észleltek közvetlenül gravitációs hullámokat, amelyek létezését régóta feltételezték. Az a megfigyelés két szupermasszív fekete lyuk összeütközésének, vagyis egy nagyon ritka eseménynek volt köszönhető. Az idén öt-hat újabb észlelést is terveznek, mivel azóta 10-20 százalékkal érzékenyebbre kalibrálták a berendezéseket.

Heves politikai csatározások jöhetnek a klímaváltozás miatt

Novemberben 197 ország képviselői aláírták a Párizsi Klímamegállapodást, de például az Egyesült Államok leendő vezetése máris kilátásba helyezte, hogy változtat klímapolitikáján. A párizsi megállapodás ugyanakkor felhatalmazást ad az állampolgároknak, hogy például bírósági úton keressenek jogorvoslatot, ha országuk vezetése megsérti a klímavédelemmel kapcsolatos érdekeiket.

A Mesterséges Intelligencia győzhet a Star Craft videojátékban

A DeepMind nevű számítógép tavaly márciusban megverte a világ egyik legjobb go játékosát. Fejlesztői most azt a célt tűzték ki, hogy a gép képes legyen győzni a hús-vér játékosok ellen a Star Craft nevű stratégiai játékban, amelynek lényege hatalmas seregek kiépítése és mozgatása, sokszor az ellenfél lépéseinek ismerete nélkül – vagyis nagyjából úgy, mint az igazi hadviselésben.

