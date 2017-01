Váratlan magyar felfedezés segítheti a veseátültetést

A szigma-1 receptort eddig mint a központi idegrendszerben jelenlevő dajkafehérjét tartották számon, mely elsődlegesen a tanulásban, memóriában játszik szerepet. A Fekete Andrea által vezetett MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport most publikált eredményei szerint azonban ugyanez a receptor a vesében segíthet az akut szöveti károsodás, illetve a transzplantációval járó megrázkódtatások hatásának enyhítésében.

A felnőttkori végállapotú veseelégtelenség világszerte több százmillió embert érint – az emelkedő tendencia hátterében a civilizációs betegségek, mint a cukorbetegség és a magas vérnyomás növekvő előfordulása áll. A betegek számára a vesepótló kezelés (dialízis vagy vesetranszplantáció) elkerülhetetlen. A transzplantáció egészségügyi és gazdasági szempontból is egyértelműen előnyösebb, azonban az átültetendő szerv szállításával, illetve a műtéttel járó akut oxigénhiány nagyban befolyásolja a transzplantáció sikerét és az átültetett szerv hosszú távú működését.

Az MTA közlése szerint Fekete Andrea kutatócsoportja a vesében mindeddig ismeretlen, új jelátviteli utat azonosított, melynek aktivációja csökkenti az akut oxigénhiányos vesekárosodás kialakulását. A kutatók in vitro és in vivo modellekben a vesében elsőként írták le a szigma-1 receptor pontos lokalizációját. A szigma-1 receptort mindeddig, mint a központi idegrendszerben jelenlevő dajkafehérjét tartották számon, mely elsődlegesen a tanulásban, memóriában játszik szerepet.

A munkacsoport kimutatta, hogy a szigma-1 receptor aktivációja olyan jelátviteli utakat indít be, melyek javítják a vese vérellátását, ezáltal csökken a vese szövettani károsodása, és javul a vesefunkció. A munkában közreműködő másik lendületes kutató Dénes Ádám (Lendület Neurológiai Kutatócsoport) mérései arra utalnak, hogy a szigma-1 receptor aktivációja az oxigénhiány miatt létrejövő gyulladásos folyamatok mérséklésével is hozzájárul a veseműködés javításához.

A felfedezés jelentőségét növeli és potenciális gazdasági hasznosulást jelenthet, hogy a szigma-1 receptor gyógyszeres serkentése új kezelési lehetőséget kínál a nagy halálozással járó akut vesekárosodás, illetve a transzplantáció terápiájában.

A cikk a legrangosabb nefrológiai lapban, a Journal of the American Society of Nephrologyban jelent meg. A Hosszu Ádám elsőszerzőségével jegyzett publikáció értékét jelzi, hogy az elmúlt tizenöt évben mindössze egy kizárólag magyar szerzők munkáját bemutató közlemény jelent meg e magasra értékelt folyóiratban.