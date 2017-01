Először vették videóra a tengeri sárkányt

A Nyugat-Ausztrália mély vizeiben élő különleges állatot 2015-ben fedezték fel, amikor amerikai kutatók a tengeri sárkányok ma élő két fajának genetikai tanulmányozásához kértek szövetmintákat egy ausztrál múzeumból. A vizsgálatok közben pedig kiderült, hogy egy addig ismeretlen faj szövetei is belekeveredtek a minták közé, a rubint tengeri sárkányé - számolt be a New Scientist.