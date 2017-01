Öngyilkosság a pártkórházban - van, amikor szándékosan tévednek a nyomozók

Az 1950-es évek, valamint az 1956 utáni megtorlás időszakának koncepciós büntetőügyei – ha nem is a korábbi legdurvább formában – később is folytatódtak. Ezek közé tartozott az az eset is, amikor Péter Gábor, a KSH vezető matematikusa öngyilkos lett kórházi szobájában - idézte fel az 1969-ben történteket Pajcsics József nyugállományú rendőr dandártábornok, büntetőjogász a Magyar Tudomány ünnepén tartott előadásában.